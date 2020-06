Ce au făcut Delia și soțul ei în izolare. Artista a dat vestea cea mare: ”Am recuperat!”

Delia este una dintre cele mai iubite artiste din România. Este excentrică, exuberantă și versatilă. După 21 de ani de carieră, Delia este la fel de fresh și de cool ca la început.

Ce au făcut Delia și soțul ei în izolare

Într-un interviu pentru revista Viva, Delia a vorbit despre relația cu soțul ei, despre cum a petrecut perioada de izolare, dar și despre ceea ce face de când măsurile de relaxare au fost luate.

Astfel, Delia a mărturisit că perioada de autoizolare a făcut-o să ”recupereze” multe lucruri. De altfel, nu au existat certuri în cuplu, dat fiind faptul că ea și soțul ei, Răzvan, cu care este căsătorită de opt ani, nu se prea ceartă defel.

”Totul a fost foarte bine, ne-am uitat la filme, am petrecut timp împreună, ne-am văzut cu Oana, sora mea, și Răzvan, cu copiii, cu prietenii apropiați. Având în vedere că, în rest, suntem super activi și nu reușim să petrecem timp împreună, acum a fost bine și am recuperat. Nu am avut cum să ne plictisim!”, a spus artista pentru sursa mai sus menționată.

”Nu ne prea certăm”

S-a odihnit, s-a relaxat, dar cel mai tare i-au lipsit concertele.

”Am avut o perioadă de liniște în care am făcut ce am vrut, m-am odihnit, m-am relaxat, am făcut sport, m-am uitat la filme, documentare, am petrecut timp cu familia, am ieșit la alergat în parc, am ținut legătura cu fanii online. Am reușit să merg și la munte după ridicarea stării de urgență, îmi era foarte dor. Dar bineînțeles că îmi lipsesc concertele, mi-e dor să merg la studio”, a povestit Delia.

Cât despre relația cu soțul ei, aceasta spune că lucrurile merg foarte bine și că, de regulă, între ei nu există certuri.

”Suntem… naturali. Facem ce simțim, când simțim, spontan. Oricum, în general, nu ne prea certăm”, a mai mărturisit Delia.