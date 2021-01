Delia a dat share instantaneu unui mesaj al Danei Budeanu. Cum a început designerul să-i jignească pe români

Dana Budeanu a publicat un mesaj în care a lămurit legătura Deliei cu spotul ”OK Medical” în care este protagonistă artista. Reclama a fost preocuparea multor oameni, care s-au îndoit de măsurile în care s-a realizat filmulețul, dar și de adevărul din spatele acestuia, susținând că induce populația în eroare. De asemenea, proiectul a fost și în vizorul Ministerului Sănătății.

Delia și Dana Budeanu, pe același principiu privind controversata reclamă la teste rapide

Delia a fost protagonista unei reclame la teste rapide, lucru de care publicul nu a fost prea încântat, considerând că filmările nu s-au petrecut în parametri normali timpurilor în care trăim, dar și că produsele induc în eroare populația. Subiectul a fost atins și de Dana Budeanu într-un mesaj, pe Instagram, care a fost preluat de cântăreață, fără alte adăugiri, semn că este de acord cu cele susținute de creatorul de modă.

„Purii, care nu trăiesc nimic, niște sclavi anoști patentați, au sărit ca imbecilii că face Delia nu știu ce spot pentru unii care testează și că induce în eroare populația, că dacă te testezi înseamnă că poți să te iei în brațe și să mergi la concerte! Păi chiar asta înseamnă! Astăzi și mereu, cu test negativ pleci în vacanță, intri la concert (toate marile companii care organizează concerte, vând bilete etc – asta au comunicat pentru 2021), te cari de Revelion și te lingi cu limbile, dansezi pe mese în Dubai, Zanzibar, Mexic, Caraibe, Egipt, Maldive, săracilor! PS: Delia tocmai s-a întors și din Maldive și din Zanzibar și pleacă iar!”, este mesajul publicat de Dana Budeanu pe contul ei de Instagram.

„După filmarea acestui spot nu s-a îmbolnăvit nimeni”

„Constat preocuparea Ministerului Sanatatii cu privire la spotul OK Medical, in care Delia „concerta”. Spotul a fost filmat dupa ce, in prealabil, toti participantii au fost testati negativ RT-PCR SARS CoV-2. Dupa filmarea acestui spot NU s-a imbolnavit nimeni. Nici nu a murit nimeni. Spotul promoveaza o idee, NU o realitate!

Ideea este aceea ca am putea reveni la o viata normala, daca ne Testam cu totii! Realitatea, din pacate, este diferita: masuri ilogice, ineficiente si fara nicio justificare stiintifica care au distrus sectoare intregi din economie si au afectat psihic milioane de romani! Ma intreb de ce Ministerul Sanatatii NU a fost la fel de preocupat de urmarile altui concert: COLECTIV!!!”, a scris Mihai Lala, antreprenor român care a finanțat primul sistem din lume care poate prezice cutremurele.