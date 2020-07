Declarația zilei. Klaus Iohannis, anunțul momentului. Ce li se pregătește românilor

Presiunile puse pe actualul Guvern, condus de Ludovic Orban , din partea Parlamentului, maie xact din partea opoziției, pe tema noii legi a carantinării și izolării, dar și pe fondul refuzului acestora de a o vota, l-au determinat pe Klaus Iohannis să iasă astăzi într-o nouă conferință de presă.

”Din nefericere pandemia care să abătut asupra lumii este cea mai grav criza sanitară din ultimul secol! Din păcate și în România efectele devin dinc e ince mai vizibile. Astăzi avem 637 de cazuri noi şi 30 de romani au murit din cauza acestei boli. Este greu deimaginat cum pot fii unii, care umblă pe la tv, pe stradă, şi spun că nu este nciun pericol, că ne putem relaxa, ba alţii, adepţii unor teorii conspirative, spun că nu există boală, Această boală există şi este grea şi cu un impact devastator asupra lumii şi asupra României, din păcate. Am spus că nu esate momentul unor dispute politice dacă vb de combatera epidemie, şi vă spun drept siderat de cum PSD a reacţionat în parlament acum când este în discuţie o lege foarte importantă, cea care reglementează izolarea persoanelor bolnave şi carantinarea lor. Este o lege care a fost introdusă în Parlament în regim de urgenţă şi era de aşteptat să se discute la fele de repede, pentru că este nevoie de aeastă lege. PSD a venit cu argumente false, spunând că Guvernul trebuia să vină mai repede cu legea, dar nu avea cum, decât după ce au fost publicate argumentele CCR. PSD a afirmat că nu este bine făcută, dar tocmai asta trebuiau să facă ei în Parlament. Putem constata că PSD tergiveseaza această discuţie şi recunosc că şi pe mine mă surprinde acest cinism exagerat de care dă dovadă PSD prin această atitudine şi, în acest fel, se întâmplă că PSD privează guvernul de un instrument important în combaterea acestei epidemii. Vă spund rept, este trist şi şocant fiindcă această tergiversare, prin care PSD vrea să pară important, poate costa viaţa a zeci, sute de români. Reiau apelul către Parlament, finalizaţi discuţiile şi aprobaţi o formă bună pentru această lege, altfel veţi fi moral răspunzători de moartea a zeci, sute de români. Acest comportament este intolerabil.”, a declarat Iohannis în cofnerința de presă de la ora 14:00.

Administrația Prezidențială a anunțat că astăzi, începând cu ora 14:00, Klasu Iohannis va veni încă odată în fața presei pentru a face o declarație și pentru a-i determina pe parlamentari să voteze noua lege a carantinării și izolării, propuse de guvernul liberal. Asta în condițiile înc are, săpătămâna trecută, într-o altă alocuțiune publică, le cerea politicienilor din opoziție ”În spiritul constituţiei o colaborare loială între instituțiile fundamentale ale statului.”

Reamintim că de astăzi au fost reluate în Comisia Juridică din Senat discuțiile pe marginea acestui proiect de lege, urmând a se intra pe fiecare amendament depus de parlamentari, și în contextul declarației lui Marcel Ciolacu. Acesta declara ieri că legea nu va fi votată în Senat până nu vor veni în comisiile de specialitate premierul Ludovic Orban și ministrul Sănătății.

Dacă ar fi să ne luăm după ultimele declarații date de președinte, și astăzi va face apel la rațiune și coeziune între formațiunile politice din România, dar realitatea este cu totul alta, iar lupta de ordin politic este din ce în ce mai aprigă. Rămîne să vedem la ora 14:00 cre vor fi punctele atinse în conferința de presă, urmând ca acest material să fie actualizat în funcție de aceste declarații.

La ultima alocuțiune, președintele Iohannis trăgea un semnal de alarmăp asupra întregului aparat administrativ și puncta existenț carențelor din sistem, dând vina pe celelalte administrații de până acum.

”Datorită modului în care toţi actorii implicați şi-au făcut datoria a fost evitată o criză sanitară de proporţii. De asemenea răspunsul românilor la apelul autorităţilor a fost covârşitor pozitiv, în raport cu măsurile luate de autorităţi. Pe durata stării de urgenţă m-am consultat cu guvernul şi am stat de vorbă cu autorităţile, cu şefii de spitale, etc, pentru a afla în mod direct ce probleme sunt şi că măsurile instituite sunt suficiente. Sunt carențe majore iar efortul de construcţie al unui stat eficient este de durată, astfel că reorganizarea instituţiilor nu mai poate aştepta. Ne confruntăm cu lipsa unei legislaţii coerente şi am fost nevoiţi să ne folosimt de o legislaţie slabă în această perioadă, să ajustăm legislaţia, din punct de vedere medical.”, spunea săptămâna trecută Iohannis.