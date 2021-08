Declarația de avere a lui Dan Vîlceanu. De unde a avut bani pentru case și terenuri, la doar 23 de ani

Dan Vîlceanu este noul ministru de Finanțe. Abia și-a intrat în noul rol că a și ajuns în atenția presei.

Dan VÎlceanu a făcut astăzi o gafă uriașă, când nu a știut ce salariu minim brut există în România.

De unde a avut ministrul Finanțelor bani de case și terenuri

Asupra politicianului planează mai multe întrebări, inclusiv aceea privind casele și terenurile pe care le deține.

Dan Vîlceanu a fost întrebat de unde a avut bani să își ia case și terenuri la doar 23 de ani. El a răspuns că a avut norocul de a avea părinți cu o situație materială bună.

„Am beneficiat de acest noroc de a avea părinți cu o stare materială bună. Vreau să vă spun că acele case și terenurile de care vorbiți sunt într-o comună din județul Gorj. Prețul a fost unul foarte bun. Și să știți că nu vorbim de sume foarte mari. Valoarea era cât un apartament cu două camere în București”, a declarat el.

Dan Vîlceanu are trecute în declarațiile de avere venituri foarte mari. El a achiziționat terenuri de când era în facultate, însă pare că face bani din nimic, pentru că salariul care apare în declarația de avere este foarte mic.

Nu se explică, așadar, proprietățile și terenurile pe care le are. În 2002, de exemplu, actualul ministru al Finanțelor și-a cumpărat două case în comuna Runcu, județul Gorj. Prima locuință are 556 de metri pătrați, în timp ce cealaltă are 250 de metri pătrați. În aceeași declarație de avere apare și un teren de 21.063 de metri pătrați.

Declarațiile lui de avere ridică semne de întrebare

Se pare că banii pentru aceste proprietăți i-au fost dați de către tatăl lui, subprefect al județului Gorj.

Până în 2012, Dan Vîlceanu și-a mai luat încă 5.293 de metri pătrați la Runcu, o hală de 1889 de mtri pătrați, un teren de 2310 metri pătrați în Timișoara, încă 374 de mp în Timișoara, apoi au urmat o casă de 208 mp și un teren intravilan de 1412 mp în Baliuc, Caraș-Severin.

Când a făcut achiziții scumpe avea un salariu de 1900 de lei

Potrivit CV-ului său, Dan Vîlceanu a fost economist și director la firma părinților lui, unde câștiga 1936 de lei pe lună, conform declarației de avere din iulie 2012.

El a declarat atunci câ a încasat 25.500 lei dividente de la firma la care era unic acționar, o firmă care avea în 2019 un profit de doar 19.385 de lei.

Ministrul nu avea niciun ban în cont și nici datorii, dar în declarația de avere din 2014 apar primii bani făcuți din închirierea halei din Timișoara, adică 251.785 lei.

Din iulie până în decembrie 2016, între două declarații de avere, Dan Vîlceanu și-a vândut proprietățile din Casaș-Severin, dar nu menționează cui, ci doar că a obținut în urma lor 120.000 de lei.