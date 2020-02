Decizie de ultimă oră în dosarul lui Liviu Dragnea. Avocatul lui nu s-a prezentat în instanță

Liviu Dragnea, fostul lider PSD, actualmente se află în inchisoare. Dar ceea ce a apărut în presă, în ultima perioadă, scoate la iveală mult mai mult decât se știa până în acest moment despre afacerile făcute de fostul lider PSD în Teleorman. Astăzi, miercuri 12 februarie, fostul lider PSD a mai primit o lovitură din partea judecătorilor.

Situația fostului lider PSD, Liviu Dragnea, se pare că se înrăutățește pe zi ce trece, ținând cont de ultimele dezvăluiri din presă, și una peste alta, din cauza avocatului acestuia. Conform agenției de presă Mediafax, astăzi ar fi trebuit să se discute în plenul Tribunalului București contestația depusă de avocații lui Liviu Dragnea.

Contestația se referea la ultima decizie dată de judecătorii Tribunalului București, și anume o cale extraordinară de atac folosită de Dragnea pentru a încerca să iasă din închisoare. Reamintim faptul că Liviu Dragnea este în închisoare din mai 2019, după ce a fost condamnat la trei ani şi jumătate de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la Protecţia Copilului Teleorman.

Astfel că, astăzi, la termenul stabilit de prezentare legală a fostului lider PSD, apărătorul ales de acesta, nu s-a putut prezenta la Tribunalul Bucureşti, invocând motive medicale, motiv pentru care dosarul a fost amânat până la data de 18 februarie. Mai trebuie reamintit faptul că aceeași contestație depusă de avocații lui Liviu Dragnea, a fost respinsă, la începutul anului, de către Curtea Cosntituțională a României, împotriva condamnării de 3 ani şi 6 luni de închisoare pe care a primit-o în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman, conform Agerpres. Dragnea a spus că nu a avut parte de un proces echitabil și nu încearcă să iasă ”cu orice preț din închisoare”.

”Cu toate că în presă s-a spus că eu încerc să ies cu orice preţ din închisoare, nu este aşa. Puteam plăti un preţ, dar nu am vrut, am vrut să am parte de un proces echitabilAm crezut şi încă mai cred că un om nu poate fi condamnat decât de o instanţă constituită conform legii. Nu se poate vorbi de un proces echitabil sau de o hotărâre corectă, când este vorba de o decizie a unei instanţe nelegal constituite”, a declarat Liviu Dragnea la prima respingere a contestației.