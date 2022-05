Decizia șocantă luată de Traian Băsescu. S-a înfuriat: ‘Mă deranjează lichelele’

Care este decizia șocantă luată de Traian Băsescu. Fostului președinte i-a expirat termenul de 60 de zile în care trebuia să se mute din vila RAPPS, însă acesta, care are și o decizie judecătorească definitivă de colaborator al fostei Securități, a luat o decizie neașteptată. Totodată, el i-a criticat pe cei care îl atacă în momentele dificile, atât pentru el, cât și pentru familia sa.

Traian Băsescu refuză să plece din casa RAAPPS, deși termenul de 60 de zile în care trebuia să se mute din vilă a expirat. Fostul președinte al României a anunțat faptul că a achiziționat un apartament, însă nu este mobilat, motiv pentru care va pleca în momentul în care apartamentul cumpărat va fi gata pentru mutare.

„După ce am dobândit apartamentul plătind prima rată și semnând contractul de vânzare-cumpărare, am demarat celelalte proceduri: să am un contract la electricitate, gaze, apă, să comand o bucătărie. Eu nu mi-aș mai dori să locuiesc vreodată aici, dar nici să plec în 60 de zile.

Voi pleca când apartamentul va fi gata. E un apartament cu pereții goi. Vestea proastă a venit de la cei care îmi furnizează bucătăria și mi-au spus că va fi gata abia în august.

Statul poate face ce vrea, el poate să îmi zică să locuiesc în stradă. Ura și prostia, lașitatea și mizeria nu au avut curajul să se lupte cu mine când eram în putere, sunt niște pigmei. Mă deranjează lichelele care au lins inclusiv la mine. Nu și-au permis să mă atace când aveam puterea, ci acum, sunt niște neica-nimeni.

Nu am nevoie de mila nimănui, am resurse să mă așez în apartament. Dacă vor să mă mut repede, am vreo 50 de cutii cu cărți să mă ajute să le duc în apartament.

Când un stat îi face așa ceva unui fost președinte, să îi fie de bine! Nu am cerut nimic statului și nici nu intenționez să îi cer, dar nici el să nu îmi ceară mie.”, a declarat Traian Băsescu la România TV.