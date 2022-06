Decizia șoc luată de Oana Lis după ce a aflat că mai are un frate: ‘Surprize, surprize’

Oana Lis a trăit cea mai mare surpriză a vieții sale când a aflat că are un frate despre a cărui existență nu avea habar, până acum. Soția lui Viorel Lis și-a găsit ruda pe rețelele sociale, iar acum a luat o hotărâre incredibilă în privința lui. Ce copilărie tristă și prin ce greutăți a trecut vedeta, acum 30 de ani.

Oana Lis este mereu cu zâmbetul pe buze și este de părere că optimismul ei debordant, râsul colorat, pofta de viață și simțul umorului sunt atuurile care au ajutat-o să câștige inimile a milioane de români, de-a lungul timpului.

Cu toate acestea, puțini sunt cei care știu povestea de viață tulburătoare a soției fostului edil al Capitalei. În spatele zâmbetului larg, Oana Lis ascunde o adevărată dramă. Vedeta a avut parte de o copilărie nefericită, presărată cu greutăți, scandaluri și bătăi, fiind agresată de către tatăl ei, Petre.

Pe 29 iunie, cu ocazia zilei onomastice a tatălui său, Oana Lis a publicat un mesaj emoționant pe rețelele sociale, amintindu-și de părintele său. Vedeta și-a pus sufletul pe tavă și le-a povestit prietenilor săi virtuali despre ororile pe care le-a trăit în copilărie.

Pentru toate astea ani de zile l-am urât, detestat pe el, pe tot ce ținea de el, de unde era el, numele lui. Never ever nu am vorbit măcar cu un vreun barbat numit Petre, nu-i puteam pronunța numele de atâta durere si frustare adunată.”, a scris Oana Lis pe rețelele sociale.

Rămasă orfană de mamă la o vârstă fragedă, Oana Lis a relatat, emoționată, momentul în care a trebuit să vină la București, la o mătușă, după ce tatăl ei a vândut casa părintească, lăsându-și cei doi copii pe drumuri.

De asemenea, soția lui Viorel Lis a mărturisit că a aflat că mai are un frate vitreg, pe linie paternă. Însă, blondina nu a vorbit niciodată cu el și nu plănuiește să-l caute. Pe de altă parte, Oana Lis spune că și-a iertat tatăl.

„Chiar am aflat pe Fb ca am un frate un pic mai mare decât mine din partea lui pe care îl cheamă la fel si am refuzat să comunic cu el, nu l-am văzut niciodată, din aceste cauze care nu țin de el, de fapt.

Ca-n filme…suprize, surprize….Dar odată cu faptul că am făcut terapie, că m-am maturizat, că am lucrat cu mine ani de zile, ca acum ca și psiholog văd si traumele din spatele lui care l-au făcut să fie așa etc…Pot spune cu mana pe inima că e primul an în care simt că l-am iertat definitiv.”, a completat diva pe Facebook.