Decizia radicală luată de Simona Halep după ce a fost prinsă dopată. Deja le-a spus apropiaților

Simona Halep a luat o decizie radicală după ce a fost prinsă dopată cu Roxadustat. Celebra sportivă trăiește un adevărat coșmar după testul făcut la US Open. Campioana a fost suspendată provizoriu, iar acum urmează o perioadă crâncenă pentru ea și întreaga carieră pătată. Jucătoarea în vârstă de 31 de ani a împărtășit cu apropiații care ar fi următorul ei pas. Ce o să facă aceasta?

Campioană la Roland Garros 2018 și la Wimbledon 2019 a fost depistată pozitiv la un test anti-doping efectuat în timpul turneului de la US Open. Agenția Internațională de Integritate a Tenisului a suspendat-o provizoriu pe româncă după cele aflate.

Sportiva în vârstă de 31 de ani este în plin scandal la scurt timp după ce a divorțat. Cea din urmă a reacționat imediat pe rețelele de socializare unde a spus că se va lupta pentru a demonstra că nu a luat cu bună știință vreo substanță interzisă.

,,Astăzi începe cel mai greu meci din viața mea: o luptă pentru adevăr! Am fost notificată că am fost testată pozitiv la o substanță numită Roxadustat, într-o cantitate extrem de mică. Este cel mai mare șoc din viața mea. În întreaga mea carieră, ideea de a trișa nu mi-a trecut niciodată prin minte, este complet împotriva principiilor și valorilor cu care am fost educată. În fața unei astfel de situații, mă simt confuză și trădată.

Voi lupta până la final să demonstrez că nu am luat niciodată conștientă o substanță interzisă. Am încredere că, mai devreme sau mai târziu, adevărul va ieși la iveală. Nu este vorba despre titluri sau despre bani. E vorba despre onoare, despre dragostea pentru tenis pe care o am de 25 de ani”, a scris Simona Halep.