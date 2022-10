Decizia luată de sponsorii Simonei Halep din România. Ultimul mesaj a venit astăzi

Simona Halep se află în mijlocul unui scandal uriaș. Numele său este pe buzele tuturor din cauza veștii că a fost confirmată pozitiv la testul anti-doping de la US Open 2022. Sportiva a primit o notificare în urmă cu câteva zile potrivit căreia ar fi consumat o substanță interzisă numită Roxadustat. Majoritatea românilor sunt alături de jucătoarea lor de tenis preferată. Ce decizie au luat sponsorii acesteia acum?

Simona Halep a primit o notificare potrivit căreia a fost testată pozitiv la o substanță interzisă. Sportiva în vârstă de 31 de ani a fost suspendată provizoriu de Agenția Internațională de Integritate din Tenis în urma celor întâmplate.

Jucătoarea de tenis a recunoscut ulterior că a fost foarte surprinsă să afle că testul de la US Open a venit cu un rezultat pozitiv. De asemenea, ea a mărturisit fanilor că va face tot ce îi stă în putință pentru a demonstra că nu e vinovată.

,,Astăzi începe cel mai greu meci din viața mea: o luptă pentru adevăr! Am fost notificată că am fost testată pozitiv la o substanță numită Roxadustat, într-o cantitate extrem de mică. Este cel mai mare șoc din viața mea.

În întreaga mea carieră, ideea de a trișa nu mi-a trecut niciodată prin minte, este complet împotriva principiilor și valorilor cu care am fost educată. În fața unei astfel de situații, mă simt confuză și trădată.

Voi lupta până la final să demonstrez că nu am luat niciodată conștientă o substanță interzisă. Am încredere că, mai devreme sau mai târziu, adevărul va ieși la iveală. Nu este vorba despre titluri sau despre bani. E vorba despre onoare, despre dragostea pentru tenis pe care o am de 25 de ani”, a scris Simona Halep.