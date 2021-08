Roxana Vancea, totul despre sarcină și despre soțul său. Cum l-au acceptat părinții vedetei EXCLUSIV

Roxana Vancea și Dragoș Paiu traversează cea mai frumoasă perioadă din viața lor. Fosta asistentă de la Antena 1 este însărcinată în șase luni, astfel că atât ea cât și soțul său, Dragoș Paiu urmează să devină părinți în acest an.

Roxana Vancea a dat cărțile pe față. Ce a spus despre soțul său

Într-un interviu acordat reporterilor de la Impact.ro, bomba sexy ne-a vorbit în exclusivitate despre viața de cuplu dintre ea și partenerul său, dar și cum l-au acceptat părinții săi pe Dragoș, în familie, având în vedere că el mai are un băiețel, pe micuțul Milan, dintr-o altă căsătorie.

Ce faci? Cum te mai simți?

Roxana Vancea: Sunt bine, sunt chiar foarte bine! Doar ce ne-am întors dintr-o minivacanță de zece zile de la ai mei. Ne-am bucurat de răcoarea de acolo, fiind zonă de munte a fost foarte frumos. Am făcut o grămadă de activități cu Milan.

Se distrează foarte tare acolo. Ne-am deconectat puțin de București și ne-am bucurat de aerul curat de la Novaci. Mă simt foarte bine. Profit maxim de timpul care mi-a mai rămas până nasc și de vremea frumoasă ca să facem cât mai multe activități cu Milan.

Ai pofte de graviduță? Ce anume?

Roxana Vancea: Nu am nicio poftă. Nu cred că există pofte de gravidă, am zis-o de multe ori și îmi mențin părerea în continuare.

Soțul tău este mai atent în ultima perioada cu tine, mai grijuliu?

Roxana Vancea: Dragoș e mereu atent cu mine! Întotdeauna a pus nevoile mele și ale copilului înaintea nevoilor lui și pentru asta îl apreciez maxim. E foarte atent, foarte grijuliu cu mine, nu mă plâng de acest lucru. Cred că are mai multă grijă de mine decât am eu.

Ai emoții? Ai pregătit camera copilului?

Roxana Vancea: Nu am emoții. Chiar dacă mai este foarte puțin. Am deja 25 de săptămâni de sarcină, nu mai este așa mult. Nu am pregătit nimic, nu am cumpărat nimic încă, urmează.

Am zis că o să fac cumpărături în ultima luna, iar bebele o să doarmă în camera cu noi, nu o să aibă camera lui separat. O să aibă un pătuț lângă mine să îmi fie mai ușor să îl monitorizez.

Milan are camera lui, dar așa cum ne spune mereu, acum e băiat mare și vrea să doarmă singur.

Cum se înțelege tatăl socru cu ginerele? Părinții tăi au fost la început deranjați de faptul că el are un copil dintr-o altă căsătorie?

Roxana Vancea: Se înțelege foarte bine și cu tata și cu mama, la fel și mama lui Dragoș cu ai mei! La capitolul ăsta amândoi suntem norocoși. Și eu am o soacră care mă iubește și îi pasă mult de mine și el niște socrii care îl iubesc mult.

Ai mei sunt leșinați după Milan, le-a intrat la suflet de la început. Nu s-a pus vreodată problema să facă vreo diferență că nu e nepotul lor sau ceva. Îl iubesc foarte mult când mă sună și mă întreabă înainte ce face Milan și apoi ce fac eu.