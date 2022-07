Decizia radicală luată de Marian Vanghelie după toate problemele cu legea: „Am ajuns la o concluzie” (exclusiv)

Care este decizia radicală luată de Marian Vanghelie după toate problemele pe care le are cu legea. Marian Vanghelie afirmă că nu mai este interesat de niciun fel de asta, nici nu vrea să mai audă. La ce concluzie a ajuns fostul primar al Sectorului 5, vedeți în rândurile de mai jos.

Marian Vanghelie susține că nu mai este interesat să mai candideze la Primărie. El a precizat că nu mai este atras nici chiar de scaunul vacant al Primăriei Sectorului 5, pe care l-a mai ocupat, și pentru care ar trebui să se organizeze alegeri după ce Cristian Popescu Piedone a este încarcerat, din data de 12 mai 2022, pentru următorii patru ani, în urma deciziei recente legate de „Dosarul Colectiv”.

„Nu mă mai interesează politica! Și nici administrația! După 15 ani de primărie și alți mai bine de zece în politică am ajuns la concluzia că e mai bine să nu mă mai gândesc la așa ceva! În România lucrurile sunt complicate și nu vreau să ajung să vorbesc de unul singur!”, a precizat Marian Vanghelie, conform Impact.ro .

Potrivit acestuia, decizia sa este legată de o „mică dezamăgire”. Marian Vanghelie mai spune că nu are cu cine să facă treabă în țara asta.

„În ultima vreme am trăit o mică dezamăgire, pe tema asta, ca să nu folosesc alte cuvinte. În plus, am ajuns la concluzia că nu ai cu cine să faci cu adevărat treabă în țara asta! În politică sunt foarte puțini oameni serioși. Iar cei mai mulți dintre acești oameni serioși sunt fricoși, ceea ce după mine le afectează deciziile. Pe de altă parte, lumea s-a obișnuit cu ce a primit în ultimii ani și nu mai pretinde mare lucru de la politicieni. Iar asta a făcut ca politicienilor să nu le mai pese de nimic și să facă ceea ce știm cu toți că fac!”, a explicat Marian Vanghelie decizia luată.