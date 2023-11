Decizia pe care o are de luat Ramona Bădescu. Vedeta este indecisă: ‘Voi ce spuneți?’ EXCLUSIV

Ramona Bădescu trăiește de mai mulți ani o frumoasă poveste de dragoste cu italianul Fabio Cali, iar împreună au un băiețel în vârstă de 4 ani, pe nume Ignazio. Vedeta se poate numi o femeie împlinită atât pe plan profesional, cât și pe plan personal. Cu toate acestea, mai are de organizat cele două evenimente extrem de importante din viața ei: nunta cu Fabio Cali și botezul fiului său. Astfel, prezentă recent la un eveniment monden din București, Ramona ne-a oferit detalii exclusive pentru Playtech Știri, despre cele două momente importante. Mai mult decât atât, vedeta apelează la ajutorul fanilor săi!

Ramona Bădescu a devenit mamă la vârsta de 50 de ani! Vedeta nu s-a așteptat la acel moment, motiv pentru care consideră venirea pe lume a fiului său un eveniment miraculos. La patru ani de la nașterea fiului ei, vedeta este profund recunoscătoare lui Dumnezeu. În exclusivitate pentru Playtech Știri, îndrăgita artistă vorbește despre rolul de mama, dar și de soție.

Ramona Bădescu nu a făcut nici până acum nunta cu Fabio Cali și nici nu și-a botezat copilul în vârstă de 4 ani, așadar are de luat o decizie importantă pe plan personal și s-a gândit să apeleze la ajutorul fanilor săi. Întrebată de către reporterul Playtech Știri când va avea loc nunta cu Fabio, dar și botezul lui Iganzio, Ramona Bădescu a oferit un răspuns neașteptat:

“Mă bucur că sunt întrebată, înseamnă că este de interes acest subiect. Nunta va avea loc, nu știu când și cum… Nu vreau să spun pentru că nu am stabilit, sunt alte priorități înaintea acestui contract. Pentru mine, nunta este un contract. Eu mi-am ales omul vieții mele, Dumnezeu mi-a dăruit un copil, în sufletul meu am făcut nuntă cu el, am făcut nuntă cu viața, cu Dumnezeu, dar, bineînțeles, îmi va face plăcere să oficializăm acest contract, dar suntem în dilemă dacă să facem nunta în același timp cu botezul. Voi ce spuneți? Să fac nunta împreună cu botezul sau separate? M-ar ajuta răspunsul vostru!”, ne-a mai spus vedeta.