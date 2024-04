Decizia luată de Radu Mazăre, după ce i-a fost refuzată eliberarea condiţionată. Cât mai are de executat fostul primar din pedeapsă

Radu Mazăre își dorește cu orice preț să iasă din închisoare, dar autoritățile nu sunt în asentimentul lui. Fostul edil a depus o cerere de eliberare condiționată, însă aceasta a fost respinsă. Ce gest a făcut imediat după ce a primit vestea și ce pedeapsă mai are de executat.

Radu Mazăre, fostul primar al Constanței, se află deja de câțiva ani în spatele gratiilor, ispășind o pedeapsă de 9 ani de închisoare, o sentință pronunțată încă din anul 2019. Săptămâna trecută, acesta a depus o cerere de eliberare condiționată, în speranța că va reuși să iasă de după gratii, însă aceasta a fost respinsă, spre dezamăgirea lui.

Fostul edil nu a putut rămâne imun la refuzul eliberării, motiv pentru care a decis să conteste hotărârea instanței. Astfel, a depus o nouă cerere, în speranța că va putea fi eliberat înainte de termen.

Cu toate acestea, dacă instanța superioară nu va schimba decizia inițială, Radu Mazăre mai are o șansă. Astfel, controversatul om politic poate, conform procedurii legale, să depună o nouă cerere de eliberare condiționată după ce vor trece nouă luni de la ultima solicitare.

De precizat că Radu Mazăre a fost condamnat la două pedepse cu închisoarea: una de 9 ani, în dosarul retrocedărilor ilegale de terenuri, și una de 5 ani, în dosarul Polaris. Prin contopirea acestor pedepse, a rezultat o pedeapsă totală de 9 ani de închisoare cu executare.

În dosarul Polaris, Mazăre a fost trimis în judecată în decembrie 2015, fiind acuzat de mai multe infracțiuni, printre care luare de mită, abuz în serviciu și conflict de interese.

În Dosarul Retrocedărilor ilegale, fostul primar a fost condamnat definitiv în februarie 2019 la 9 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu și constituirea unui grup infracțional organizat, alături de alți funcționari publici și oameni de afaceri.

În timp ce tatăl său se află după gratii și încearcă să iasă mai repede, Radu Mazăre jr. nu stă nici el degeaba. Vrea să își facă tatăl mândru cu orice preț și este foarte inspirat, de curând ajungând să se implice în lumea afacerilor.

Tânărul în vârstă de 29 de ani, fiul fostului primar al Constanței, intră în lumina reflectoarelor cu o nouă inițiativă în lumea afacerilor. Acesta și-a propus să pătrundă pe piața imobiliară din Republica Dominicană, oferind servicii de intermediere pentru românii interesați să investească în proprietăți în această țară exotică.

Radu Mazăre jr. explică motivul din spatele acestei decizii. El subliniază faptul că, în ciuda interesului crescut pentru investiții în locuri precum Dubai sau alte zone din Europa, piața imobiliară din Caraibe rămâne subevaluată și subexploatată în rândul românilor.

„În momentul de față sunt implicat în două proiecte: o agenție de marketing digital, pe care am început-o cu un prieten, am început cu un magazin online și acum atingem zona de tehnologie și HORECA. Iar cel de-al doilea este un sistem de criptomonede. Mă consider pe picioarele mele sută la sută, doar la urgențe apelez la familie. Am învățat să fiu modest, am reușit să cunosc valoarea banului”, a explicat tânărul.