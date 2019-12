Decizia luată de Gabriela Firea. Parcul Unirii, la un pas să fie redenumit în Parcul Teoctist Patriarhul. Ce se întâmplă cu stația de metrou

Conform unor surse din Primăria Generală a Capitalei, Gabriela Firea, Primarul General, ar dori să pună pe ordinea de zi a sedintei de miercuri, 18 decembrie, un proiect prin care sa ceară redenumirea Parcului Unirii în Parcul Teoctist. Astfel aflăm că această posibilă propunere este inclusă într-un proiect de hotărâre făcut public de consilierul general USR, Octavian Berceanu.

Această decizie a Primarului Capitalei a fost anunțată de Consilierul USR într-o postare pe Facebook, generând diverse comentarii, unele pro, altele contra.

În continuare, potrivit documentului prezentat de Octavian Berceanu, se dorește ca în centrul Capitalei să nu mai fie prea multe obiective care poarta numele „Unirii”. Parcul Unirii este prima țintă a acestei schimbări, justificarea fiind că acesta are o componentă pronunțat ortodoxă, a argumentat Primarul General al Capitalei.

”În principal, motivul de fapt care determină să propună schimbarea denumirii Parcului Unirii în Parcul Teoctist Patriarhul rezidă în păstrarea vie în memoria noastră a personalităţii şi activităţii Înalt Prea Sfinţiei Sale Teoctist – Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. În mai 1999, Sfântul loan-Paul al II-lea făcea o vizită istorică în România. Era prima călătorie apostolică a unul Papă al Romei într-o țară majoritar ortodoxă. Suveranul Pontif sărută pamântul României, tară pe care a numit-o Grădina Maicii Domnului, la aeroport, fiind întâmpinat de preşedintele Emil Constantinescu şi de patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Teoctist. Papa loan-Paul al II-lea a fost primit în Palatul Patriarhiei în uralele mulțimii adunate în Piața Unirii, iar în data de 9 mai a oficiat o celebrare euharistică în Parcul Izvor din Bucureşti, la care au participat sute de mii de persoane. Papa a rostit predica în limba română şi a oferit binecuvântări în română, maghiară, germană şi poloneză, apoi l-a invitat pe patriarhul Teoctist la Roma. Cei doi conducători ecleziastici s-au îndreptat împreună în papamobil spre aeroport, în aclamaţiile unui milion de oameni care, vreme de trei zile, au scandat „Unitate!”.

Printr-un colosal efort, determinat de voința neclintită a Patriarhului Teoctist în direcția apropierii României de Europa Occidentală inclusiv la nivel ecumenic, vizita Papel loan-Paul al II-lea a avut loc şi a reprezentat un adevărat moment de triumf. Evenimentul istoric este considerat pe bună dreptate ca fiind momentul de răscruce al acceptării României în Uniunea Europeană, decizie care avea să se ia în mod unanim câteva luni mai târziu, la Helsinki în decembrie 1999. După anul 1990, Părintele Patriarh Teoctist a folosit libertatea pentru a urmă tradiției româneşti privind prezența activă a Bisericii în societate. A răspândit lumină şi sperantă prin multele biserici construite din temelie, prin multe canonizări de sfinţi români, prin reintroducerea religiei în școlile publice, prin reactivarea asistenței religioase a preoţilor de caritate în unităţile militare, în spitale şi în penitenciare, prin înființarea multor centre social-filantropice pentru persoanele defavorizate, precum şi prin înființarea de cabinete ori centre social-medicale” (…)

Parcul Unirii are mai degrabă o simbolistică spirituală, ortodoxă, fiind mărginit de cele mai importante lăcaşuri de cult ale Capitalei (Palatul Patriarhal, Turnul Patriarhiei, Paraclisul Patriarhal, Institutul Teologic, Arhiepiscopia Bucureştilor, cele şase biserici dispuse jur-împrejur şi perspectiva inchisă. Un alt motiv care ne determină să propunem schimbarea denumirii din Parcul Unirii” in Parcul Teoctist Patriarhul este supra-atribuirea atributului „Unirii” atat parcului situat in piata cu acelaşi nume, fântânii cântătoare devenită obiectiv turistic, apoi magazinului care domină perspectiva spre Est, cât şi celor două staţii de metrou, precum şi a bulevardului limitrof, fapt de natură să inducă o oarecare confuzie la nivelul turiştilor şi al celor aflati in căutarea unei adrese in acest vast perimetru”, se arată în referatul de specialitate.