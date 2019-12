Detaliul rușinos din biroul Gabrielei Firea. Nu a fost atentă când a fost filmată și imaginile au ajuns pe internet

#TeamGF#Rezultate #DeFinalDeAnSe apropie finalul de an, un an foarte greu, cu probleme de sanatate si multe blocaje financiare si administrative. Dar, nu dezarmam si nu capitulam! M-am gandit ca ar fi bine sa va prezint cativa oameni din echipa mea, care muncesc de dimineata pana seara, pentru ca proiectele pentru Bucuresti sa aiba ritmul dorit, in ciuda dezinformatilor si a campaniilor negative. Pentru ca, nu-i asa, doar rezultatele conteaza.

Publicată de Gabriela Firea pe Luni, 16 decembrie 2019