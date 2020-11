Decizia luată de fosta soție a lui Răzvan Simion, după ce matinalul Antenei 1 s-a despărțit de Lidia Buble. Toți au fost impresionați de acest moment

Totul e bine când se termină cu bine – este un citat care i se potrivește Dianei Simion, fosta soție a lui Răzvan Simion, care, după dezamăgiri, momente mai puțin plăcute și multe vorbe duse de vânt, și-a găsit la rându-i fericirea. Femeia a fost cerută de nevască de Radu, bărbatul care i-a readus zâmbetul pe bune.

Diana Simion, fericire sincronizată cu nefericirea fostului soț: s-a logodit cu noul partener

Răzvan Simion și Diana s-au despărțit în anul 2015, după o căsătorie de 15 ani, iar divorțul a fost cu atât mai dureros cu cât, la scurt timp după despărțire, fostul soț s-a afișat oficial cu noua iubită, Lidia Buble. Rănile s-au vindecat, iar în 2019 Diana și-a găsit liniștea în brațele unui afacerist timișorean, pe care îl cunoștea de 20 de ani. Astfel, luna noiembrie a acestui an le-a dus relația la nivelul următor. Bărbatul a decis să o ceară de soție și nici nu a fost ținut prea mult în suspans, căci Diana a zis DA fără să stea prea mult pe gânduri.

Diana și Radu Biță sunt împreună de un an.

Fosta soție a matinalului a împărtășit vestea bună cu prietenii de pe rețelele de socializare.

Ea a distribuit și o fotografie în care Radu apare stând în genunchi în fața sa, cu o cutie de bijuterii, în care se afla inelul de logodnă. Mesajele de felicitare nu au întârziat să apară. Cei doi se pregătesc acum pentru nuntă.

„Felicitări”, „Casă de piatră și multă fericire”, „Felicitări, să fiți iubiți și fericiți”, „Să fie într-un ceas bun”, „Să aveți o viață frumoasă”, „Să fiți fericiță împreună”, „Casă de piatră, să vă fie bine!”, sunt câteva dintre urările persoanelor apropiate din secțiunea de comentarii din josul postării Dianei.

„Avem o relaţie de câteva luni. Ne cunoaştem de vreo 20 de ani, însă abia acum câteva luni ne-am revăzut, cu ocazia unui eveniment, unde am socializat şi s-a întâmplat ce se întâmplă în continuare. Sunt un om simplu, nu am averi, muncesc mult, îmi place să trăiesc liniştit. Diana mă ajută, ne susţinem reciproc”, povestea Radu Biță, în urmă cu un an, pentru Click.

Nu la fel de fericit este și Răzvan Simion

În schimb, dacă Diana trăiește una dintre cele mai frumoase etape ale vieții ei, nu același lucru se poate spune și despre tatăl copiilor săi. Lidia Buble și Răzvan Simion s-au despărțit la începutul acestei veri, după aproape cinci ani de relație. Aceștia păstrează o legătură de prietenie, Răzvan fiindu-i în continuare manager.