Decizia este finală! Ce se întâmplă acum cu Raiffeisen Bank, BRD și BCR

Decizia a fost luată. S-a aflat ce se întâmplă acum cu Raiffeisen Bank. Consiliul Concurenței a autorizat tranzacția prin care BRD – Groupe Société Générale SA (BRD) și Raiffeisen Bank SA intră în acționariatul companiei CIT One SRL, alături de Banca Comercială Română SA (BCR). Pentru această intrare există o singură condiție.

Ce se întâmplă cu Raiffeisen Bank. Consiulul Concurenței a făcut anunțul

Consiuliul Concurenței a aprobat intrarea Raiffeisen Bank și a BRD în acționariatul CIT One SRL. CIT One SRL este furnizor de servicii integrate de gestionare a numerarului, care asigură întreaga gamă de servicii la nivel național, cum ar fi transportul de numerar și alte valori în autospeciale blindate, procesarea de numerar sau servicii de asistență tehnică pentru bancomate. Înaintea de aprobarea tranzacțeiei, CIT One SRL era deținută de BCR.

Astfel, în urma analizei, Consiliul Concurenței a constatat că această tranzacție ar putea conduce la afectarea concurenței pe piața serviciilor de gestionare de cash. Ca urmare, BRD, BCR și Raiffeisen Bank s-au angajat să implementeze mai multe măsuri întrunite într-un document, Ghidul Antitrust, care să asigure respectarea regulilor de concurență la nivelul CIT One, inclusiv cu privire la interacțiunea acestora cu CIT One în calitate de acționari și, nu în ultimul rând, în calitate de clienți.

Ce au stabilit trei entități prin contract

De asemenea, cele trei bănci s-au angajat ca politica de preț a CIT One să aibă la bază mai multe principii care să asigure acesteia un caracter echitabil și în același timp nediscriminatoriu.

Astfel, la finele anului 2020, cele trei bănci au cumpărat de la BCR câte un pachet de 33% din acțiunile CIT One. CIT One SRL a fost înființată în anul 2009, activitatea companiei constând în transportul și procesarea de valori. De asemenea, CIT One are în jur de 800 de angajați.

Cine este CIT ONE

”CIT ONE își propune să fie cel mai apreciat furnizor de servicii integrate de transport, procesare și depozitare valori de pe piața românească, recunoscut pentru profesionalism, siguranță și inovație. Adăugăm valoare clienților noștri prin oferirea de servicii cu grad înalt de flexibilitate și orientate către nevoile lor. Clienții pe care îi deservim sunt atât instituții financiare cât și clienți corporate.

CIT ONE s-a înființat în anul 2009 beneficiind de suportul logistic al grupului BCR și de personalul calificat în domeniul gestionarii numerarului în sistem bancar. De-a lungul timpului am dovedit că suntem un angajator orientat pentru dezvoltarea profesională a echipei și care crează oportunități de dezvoltare în carieră.

Serviciile pe care le oferim sunt susținute de o rețea națională de centre de procesare care dețin infrastructura necesară ce răspunde nevoilor clienților noștri în ceea ce privește procesarea și transportul valorilor cât și întreținerea automatelor bancare”, informează compania pe propriul site.