Decizia Antena 1 despre iUmor. Ce se întâmplă cu Delia, Cheloo și Mihai Bendeac

Trustul Intact a anunțat castingul pentru un nou sezon al show-ului de umor iUmor. Jurații noului sezon vor fi aceiași, adică Mihai Bendeac, Delia și Cheloo.

Decizia Antena 1 despre emisiunea iUmor. Ce se întâmplă cu Delia, Cheloo și Mihai Bendeac

De abia ce s-a terminat sezonul opt al show-ului de umor iUmor, că trustul Intact a anunțat castingul pentru sezonul nouă al emisiunii TV de la Antena 1. Ca de obicei, jurații concursului de umor vor fi Mihai Bendeac, Delia Matache și Cheloo.

Finala sezonului opt s-a difuzat la începutul lunii iunie, iar câștigătorul show-ului a fost desemnat Eduard Vacariu, cu numărul său de stand-up.

Cine sunt câștigători iUmor de primul până la ultimul sezon. Toți au încasat cîte 20000 de euro

Cei șapte câștigători de până acum ai show-ului de umor au fost Vlad Grigorescu (sezonul I), Maria Popovici (sezonul al II-lea), Doina Teodoru (sezonul al III-lea), Ana Maria Calița (sezonul al IV-lea) şi Andrei Cojocaru (sezonul al V-lea), Irena Boclincă – sosia Vioricăi Dăncilă (sezonul al VI-lea), Mukinka (sezonul VII).

Delia Matache este unul dintre cei mai longevivi jurați ai emisiunii de umor. Delia s-a schimbat cu fiecare sezon al emisiunii de la Antena 1.

Delia Matache, uneori mai aspră, uneori mai indulgentă cu concurenții de la iUmor

“Cred că sunt plină de surprize în acest sezon, exact ca și concurenții. De multe ori mi s-a spus că am reacții diverse, că nu mai sunt atât de predictibilă, nu am mai dat votul meu de încurajare cum am obișnuit până acum, uneori am fost mai aspră, alteori mai indulgentă, depinde. Nu cred că e o schimbare a mea ca jurat, ci o altă etapă a vieții”, declara Delia Matache înainte de începerea sezonului cu numărul opt al iUmor.