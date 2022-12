Deces în lumea muzicii. Artistul a murit înconjurat de toată familia sa

Deces în lumea muzicii. Un compozitor de renume din industria muzicală s-a stins din viață, în urmă cu două zile. Tragica veste a ajuns în atenția presei în urmă cu puțin timp. Artistul este cunoscut la nivel internațional pentru realizarea coloanei sonore a serialului de televiziune „Twin Peaks”. A murit înconjurat de familie.

Deces în lumea muzicii. A murit Angelo Badalamenti

Doliu uriaș în lumea muzicii. Legendarul compozitor american Angelo Badalamenti s-a stins din viață, duminică, 11 decembrie, la vârsta de 85 de ani. Informația a fost confirmată de către membrii familiei artistului, care au fost alături de el în ultimele clipe de viață. Celebrul muzicant a decedat din cauze naturale, în locuința sa din Lincoln Park, New Jersey.

„Familia compozitorului Angelo Badalamenti, cunoscut îndeosebi pentru activitatea sa alături de regizorul David Lynch, confirmă că Angelo Badalamenti, compozitor, soţ iubitor, tată şi bunic, a murit pe 11 decembrie 2022, împăcat, din cauze naturale, înconjurat de familia sa”, se arată într-un comunicat emis de membrii familiei.

Tragicul eveniment al stingerii din viață a lui Angelo Badalamenti a cutremurat nu numai lumea artiștilor, ci și fanii muzicii celebrității. Angelo Badalamenti și partenera sa, Lonny, s-au căsătorit în anul 1968. Cuplul a avut doi copii, care îi păstrează memoria vie. Membrii familiei au cerut, potrivit surselor externe, respectarea intimității în această perioadă.

Mai multe personalități din industria muzicală i-au adus un ultim omagiu lui Angelo Badalamenti. În timpul unei emisiuni televizate, regizorul David Lynch, cu care regretatul artist a colaborat de-a lungul timpului, a declarat:

„Astăzi, fără muzică…”.

David Lynch și Angelo Badalamenti au devenit prieteni apropiați, în timp ce lucrau în cadrul a diverse proiecte. Printre acestea, se numără: Blue Velvet, Twin Peaks, Wild at Heart, Twin Peaks: Fire Walk With Me, Lost Highway, The Straight Story și Mulholland Drive.

Amintim că, în cadrul proiectului „Mulholland Drive”, Angelo Badalamenti a apărut pe ecran în rolul gangsterului Luigi Castigliane. În „Blue Velvet”, a cântat la pian cu Isabella Rossellini.

Cu ce premii a fost distins Angelo Badalamenti

Angelo Badalamenti este recunoscut la nivel internațional pentru realizarea coloanei sonore a serialului TV „Twin Peaks”. Pentru acest proiect, marele compozitor a fost onorat, în anul 1990, cu premiul Grammy, la categoria „Cea mai bună interpretare instrumentală pop”.

Artistul s-a mai ocupat de coloanele sonore pentru alte două lungmetraje regizate de David Lynch. Este vorba despre „Blue Velvet” (1986) şi „Mulholland Drive” (2001).

Angelo Badalamenti a fost onorat, pentru întreaga sa implicarea în industria muzicală, cu distincţia Henry Mancini, acordată de Societatea Americană a Compozitorilor, Autorilor şi Editorilor, la gala World Soundtrack Awards. Iată ce premii a primit compozitorul american, de-a lungul vieții: