Decepțiile prin care a trecut Teo Trandafir: ‘Am suferit mult’. Ce a pățit vedeta Kanal D

Teo Trandafir este una dintre cele mai îndrăgite vedete de televiziune. Deși a fost mereu o fire discretă mai ales în ce privește aspectele legate de viața personală, prezentatoarea de la Kanal D nu s-a ferit să dezvăluie faptul că a suferit din dragoste, dar și cum s-a vindecat de decepțiile suferite.

Teo Trandafir nu are nevoie de multe prezentări, fiind una dintre vedetele cu state vechi în televiziune. Însă pe cât de vizibilă este în ochii publicului, pe atât de discretă a fost în ce privește dezvăluirile din viața personală.

Într-un interviu pentru emisiunea online a Oanei Radu, „Detectorul de minciuni”, Teo Trandafir a mărturisit că a suferit decepții în dragoste. Ea a vorbit despre momentul în care s-a îndrăgostit de o altă persoană, iar suferința a fost mare.

Teo Trandafir a mai mărturisit și cum anume a reușit să depășească momentele grele avute în plan amoros, și anume, cu ajutorul terapiei. Vedeta de la Kanal D a precizat că a suferit enorm din pricina unei despărțiri, dar în cele din urmă a reușit să treacă peste acest moment.

„Faci o terapică, ba un ieșit cu diferiți cetățeni și cetățene, ba aștepți să treacă timpul și te gândești lasă că toate se termină cu timpul. La un moment dat, am suferit foarte rău și după ani mulți, mulți ani după ce am suferit după un cetățean, făceam duș, îmi aduc aminte ca azi, și mi-am adus aminte și cum păcatele mele îl chema? Uitasem cum îl cheamă”, a mai spus ea.

Teo Trandafir se bucură de împlinire sufletească, iar cu siguranță un mare rol îl are fiica sa, Maia, despre care are mereu cuvinte de laudă.

„Sunt anumite lucruri pe care ea le are și eu nu le am. Are un curaj de a merge mai departe, pe care uneori îl am, alteori am nevoie de un mic sprijin.

Este un om just, nu trădează niciodată și asta mi-a plăcut întotdeauna la ea. Dacă vede bullying nu stă și se uită, are întotdeauna reacție”, a povestit Teo despre fiica sa, într-un interviu exclusiv pentru Ego.ro.