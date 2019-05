De unde vine numele Papa Francisc? Ce înseamnă această titulatură

Numele Papa Francisc are o semnificație specială și reflectă rolul și obiectivele pe care le are actualul Suveran Pontif în lume. Cu toate că are origini argentiniene, el și-a ales un nume european, în memoria unuia dintre cei mai cunoscuți sfinți catolici.

În urmă cu șase ani, în luna martie, pe coșul Capelei Sixtine din Roma ieșea fumul alb, vestitor al alegerii noului Papă. Lumea catolică avea un nou lider spiritual care avea să-i ghideze pre creștini pe un drum corect în viață și să-i apropie unii de alții și de Dumnezeu.

Noul Papă Ales era Jorge Mario Bergoglio. Pentru prima dată în istorie, scaunul papal avea să fie ocupat de un non-european, cu origini argentiniene și avea să fie primul Papă care folosea numele Francisc.

De unde vine numele Papa Francisc

Suveranul Pontif a explicat apoi că a ales această titulatură în memoria Sfântului Francisc din Assisi, un fost călugăr catolic italian, care a trăit între 1181 și 1226. El a fost cel care a pus bazele Ordinului Franciscanilor, care există și astăzi și este una dintre cele mai mari organizații caritabile din lume.

Tot el a fost cel care a pus bazele Ordinului Sfintei Clara, pentru femei, precum şi Ordinul al Treilea al Sfântului Francisc.

Francisc din Assisi nu a fost niciodată hirotonit de către capii Bisericii Catolice, dar, prin faptele sale, a fost recunoscut de Biserică și a ajuns unul dintre cele mai de seamă personalități ale lumii medievale, memoria lui dăinuind peste secole, până astăzi.

Francisc a fost fiul unui comerciant foarte bogat din Assisi, un sat din regiunea italiană Umbria. Copilăria și primii ani ai tinereții și i-a petrecut în belșugul material asigurat de tatăl său, dar, când a plecat în război, în 1204, și-a dat seama de importanța vieții și de deșărtăciunea lucrurilor materiale. S-a întors în viață de pe front, dar cu o nouă mentalitate, pentru că a avut o revelație și a descoperit divinitatea.

A început de tânăr să călătorească în lume ca pelerin sărac, până a ajuns la Roma și s-a alăturat săracilor care stăteau în preajma Bazilicii Sfântul Petru. A propovăduit cuvântul lui Dumnezeu în rit catolic și a trăit în sărăcie tot restul vieții, ajutându-i pe cei năpăstuiți.

De ce a ales Jorge Mario Bergoglio să poarte numele Francisc, ca Papă

Tocmai datorită vieții pe care Sfântul Francisc din Assisi a dus-o și a faptelor care l-au făcut celebru și un exemplu bun de urmat.

„Așa cum știți, există diferite motive pentru care am ales numele meu gândindu-mă la Francisc din Assisi, o personalitate care este foarte cunoscută dincolo de granițele Italiei și Europei și chiar printre cei care nu mărturisesc credința catolică. Unul dintre primele motive este iubirea pe care Francisc o avea față de cei săraci. Câți săraci există încă în lume! Și câtă suferință întâlnesc aceste persoane! După exemplul lui Francisc de Assisi, Biserica a căutat mereu să aibă grijă, să apere, în orice colț al pământului, pe cel care suferă datorită lipsurilor și cred că în multe dintre țările voastre puteți constata opera generoasă a acelor creștini care se străduiesc să-i ajute pe cei bolnavi, pe orfani, pe cei fără adăpost și pe toți cei care sunt marginalizați, și care astfel lucrează pentru a edifica societăți mai umane și mai drepte.”

Chiar și termenul Pontif are o semnificație specială. Înseamnă cel care creează punți, adică legături spirituale între oameni și între oameni și Dumnezeu.