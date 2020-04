De unde o știi pe “doamna psiholog” din serialul Sacrificiul de la Antena 1. În ce serial iubit de români a mai jucat

Încă un personaj s-a alăturat serialului Sacrificliul de la Antena 1, înainte de suspendarea filmărilor. Nume sonor în lumea artei, Rodica Lazăr este psihologul Mariei, tânăra venită în casa Evei, dar și nucleul tuturor acțiunilor din momentul apariției ei.

Actrița Rodica Lazăr nu este străină de serialul de la Antena 1, ori, mai bine zis, de vechea lui formă, după cum consideră unii, ”Fructul Oprit”, majoritatea actorilor din primul regăsindu-se și în cel de-al doilea. Atunci, actrița s-a arătat în fața telespectatorilor în rolul de procuror.

Absolventă a Universității de Artă Teatrală și Cinematografie ”Ion Luca Caragiale” din Bucureștti, la clasa profesorului Gelu Colceag, Rodica Lazăr este una dintre cele mai talentate actrițe din România. Cunoscută pentru rolurile de la Teatrul Bulandra, din lungmetrajul ”Moartea Domnului Lăzărescu”, din serialul ”Valea Mută”, pelicula ”La Gomera”, nominalizată la Oscar în 2020, ori celebrul film ”Binecuvântată fii, închisoare”, artista s-a făcut remarcată prin franchețea și seriozitatea cu care joacă.

„Am cochetat cu această meserie… cred că – într-un fel sau altul – dintotdeauna. Prin clasa a IV-a, am început să frecventez niște cursuri de teatru de la Casa Pionierilor (cum se numea pe atunci); după care, atunci când am venit în București ca studentă la Facultatea de Jurnalistică, am văzut foarte mult teatru. Și, atunci, am decis că, de fapt, asta trebuie să fac”, a povestit pentru paginadepsihologie.ro.