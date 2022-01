De unde ar fi luat Mugur Mihăescu covid-19: „Acolo sunt sute de mii de cazuri pe zi”

Unde s-ar fi infectat Mugur Mihăiescu? Celebrul actor a fost recent testat pozitiv cu coronavirus. Ce simptome are și cum se simte vedeta? Chiar artistul a vorbit despre infectarea sa și despre momentul în care a aflat vestea.

Mugur Mihăescu le-a dezvăluit fanilor că a fost testat pozitiv cu COVID-19. Acesta susține că a luat virusul chinez din Spania, acolo unde a fost alături de familie. Locul a devenit sufocat de coronavirus, iar cazurile de infectare au ajuns la sute de mii pe zi. Cei care îl iubesc pe artist s-au arătat îngrijorați cu privire la starea sa de sănătate.

Cu toate astea, el a ținut să-i calmeze pe toți și le-a mărturisit că nu are simptome severe ale bolii. Mugur Mihăescu este vaccinat cu ambele doze de vaccin împotriva COVID-19, iar în prezent se confruntă cu simptome precum: nas înfundat, tuse, dar fără febră.

“Da, sunt vaccinat cu două doze, am COVID. Eu am zis că e Omicron, nu am făcut secvenţierea, doar că am venit din Spania, acolo unde sunt sute de mii de cazuri pe zi.

Imediat, a doua zi, nevasta mea a avut simptome, apoi eu. E ca un guturai la mine. Am nas înfundat, tuse, dar nu febră, nu e ca gripa. Gripa e horror. E o formă ușoară, probabil varianta Omicron. Prietenii mei au avut aceleași simptome și le-au trecut în patru zile

”, a povestit Mugur Mihăescu, la Antena 3.