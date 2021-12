De unde a început conflictul dintre Prințul Harry și Prințul William: ‘Cine naibii te crezi?’

Ce se întâmplă în relația dintre nepoții Reginei? De unde a început conflictul bine cunoscut dintre Prințul Harry și Prințul William? Fanii Casei Regale a Marii Britanii se așteaptă la o împăcare între copiii regretatei Prințese Diana.

Relația dintre Prințul Harry și Prințul William: de unde a început conflictul lor?

Familia Regală a Marii Britanii are în continuare parte de tensiuni și controverse. Fanii tuturor membrilor vor să afle din ce în ce mai multe detalii despre aceștia, dar în special despre situațiile tensionate despre care rar se discută.

Desigur că eticheta pe care trebuie să o respecte vine la pachet cu multă discreție în special când în interiorul Casei Regale sunt sincope. Majoriatea oamenilor ar fi vrut să îi vadă mult mai uniți pe copiii regretatei Prințesei Diana, mai cu seamă că cei doi au trecut prin momente foarte grele în viață cu tatăl absent și deseori deloc empatic și o mamă care a plecat din vieților lor prea devreme.

Iată că noi amănunte ies acum la iveală! De exemplu, de curând a apărut în prim-plan prima reacție pe care a avut-o fiul cel mare al moștenitorului coroanei când Harry și-a anunțat căsătorie cu Markle. Fosta actriță a fost întotdeauna un personaj controversat și a început să facă valuri în Casa Regală încă de la prima apariție.

Prima reacție greșită

Mulți au pus piedici cuplului, dar acum ducii de Sussex au plecat din privirile aspre ale tuturor și se bucură de creșterea celor doi copii pe care îi au împreună. Reacția în cauză a fost dezvăluită de un angajat din interior și este primul pas greșit în relația dintre frați ce azi este una deficitară.

În prima parte a vieții lor, William și Harry au avut o relație excepțională de prietenie, dar totul a început să se schimbe după ce Meghan Markle a apărut în peisaj. Christopher Andersen a dezvăluit în cartea „Brothers and Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan (Frați și soții: Viețile private ale lui William, Kate, Harry și Meghan)” de unde a pornit degradarea relației dintre fiii Prințesei Diana.

„Cine naibii te crezi?!”

„De ce vrei să grăbeşti lucrurile?”, l-a întrebat prințul William, în contextul în care Meghan Markle este o actriță americană divorțată de primul ei soț. „Cine naibii te crezi?!”, ar fi reacționat prințul Harry.

Același angajat a povestit că tensiunile s-au intensificat după ce fiul cel mare al Prințului Charles ar fi început să-și adune aliați împotriva lui Meghan Markle.