Carmen de la Sălciua, ce lecție pentru Bianca Drăgușanu. A pus-o la punct din doar două fraze

Un nou scandal în showbizul românesc stă să înceapă. Cea care a deschis focul a fost Bianca Drăgușanu, care i-a reproșat ”unei cântărețe de muzică de petrecere”, nedându-i numele, că s-a pozat cu un om nevoiaș pentru a înduioșa opinia publică, astfel primind multe aprecieri la poza cu acesta. „Penibilă cu diplomă” a numit-o diva, îndemându-și admiratorii să îi dea unfollow. Astăzi a venit și replica din partea adversă.

Lumea mondenă stă pe un butoi de pulbere. Carmen de la Sălciua, ironii în replică pentru Bianca Drăgușanu: „Dacă ești o doamnă…”

Într-o scurtă vizită la un salon de înfrumusețare, Bianca Drăgușanu a găsit timp pentru a sta de vorbă cu admiratorii ei, pe Instagram. Ea a vorbit despre Carmen de la Sălciua, neprecizându-i, însă, numele, în termeni duri, judecându-i o acțiune făcută recent. De-a lungul înregistrărilor video publicate, vedeta pronunță și numele lui Răzvan Botezatu, fost prezentator Antena Stars.

„Am intrat pe Tik Tok și o văd pe una amărâtă… Dar cu milioane de likeuri. O văd pe altă amărâtă care e cântăreață de muzică de petrecere, care s-a dus să se pozeze cu amărâta, ca să-și facă ea niște follow-uri și like-uri! Băi, femeie, ești penibilă cu diplomă! Lasă femeia amărâtă în pace! Dați-i unfollow la cârtița asta disperată”, a spus Bianca pe Instagram.

Contactată de WOWbiz, Carmen de la Sălciua crede că atacurile a căror țintă a fost vin, probabil, din prietenia pe care Bianca Drăgușanu o are cu Răzvan Botezatu. Intervievată, artista a băgat cuțitul în rană și a sugerat că diva se simte nesigură pe sine, în condițiile în care ea a colaborat cu partenerul de viață al blondinei.

„De aseară (luni seara, n. red.) promesc o mulțime de mesaje în care mi se spune că Bianca Drăgușanu mă jignește. Am văzut și eu ce a spus și, sincer, nu o prea înțeleg, mai ales că nu ne cunoaștem personal. În plus, dacă tot ești o doamnă, nu folosești un asemenea limbaj, mai ales că te pretinzi a fi superioară”, a declarat cântăreața de muzică de petrecere pentru sursa citată.

„L-am cunoscut pe iubitul ei, am un respect deosebit pentru el. Nu știu ce să cred, sper că nu e geloasă, că eu cu el am vorbit doar ca prieteni, ca amici,. Pe rețelele de socializare în care el m-a felicitat pentru muzică și, la un moment dat, mi-a împrumutat și mașina pentru a filma un videoclip, am mai vorbit. Pe ea nu o cunosc, de aceea nu pot să vorbesc prea mult despre ea, știu doar că se consideră o doamnă, dar, din ce am observat a uitat că altul este limbajul pe care îl folosesc cei din mediul din care se pretinde”, a continuat aceasta.