De cine era îndrăgostită Gina Chirilă în adolescență. Soţia lui Bogdan Vlădău a recunoscut: “Semăna cu Orlando Bloom!”

Gina Chirilă a răspuns invitației lansate de Cătălin Măruță și a acceptat provocarea sosurilor picante. Fostul model a dezvăluit de cine era îndrăgostită în adolescență. Însă, aceasta nu este singura dezvăluire pe care a făcut-o vedeta. Ce spune soția lui Bogdan Vlădău?

Ca fiecare om și Gina Chirilă avea în adolescență anumiți actori de care era îndrogistită. Printre aceștia se numără nume mari din industria filmului.

Dezvăluirile nu se termină aici. Se pare că modelul a fost îndrăgostită și de Mihai Petre. Însă, acest lucru se întâmpla pe vremea când femeia de afaceri avea câțiva ani.

De atunci și până în prezent, viața femeii de afaceri s-a schimbat. Gina Chirilă și-a unit destinul cu Bogdan Vlădău. Însă, în ciuda acestui lucru, se pare că au mai existat câțiva bărbați din lumea mondenă care au încercat să-i facă avansuri.

De asemenea, se pare că au existat și câteva vedete care au dezamăgit-o pe artistă. Printre acestea se numără și Andreea Tonciu, a cărei personalitate a lăsat de dorit.

”Andreea Tonciu. Am fost la BAS, unde eram însărcinată, mi-a făcut viața grea pe acolo. M-a dezamăgit pentru că atunci când nu erau camere eram ok, dar când porneau camerele i se schimba personalitatea.”

Mai mult, la un moment dat, Gina Chirilă a suspectat-o pe Iulia Vântur de o posibilă idilă cu Bogdan Vlădău. Cu toate acestea, femeia de afaceri menționează că idila a avut loc înainte ca cei doi să aibă o relație.

”Iulia Vântur. Citim, asta e. Am de la medic că eu nu prea am voie să mănânc, am gastrită. Numește o vedetă din România pe care ai suspectat-o sau despre care ai aflat că a fost amanta soțului tău. Nu am aflat, dar a fost o idilă între ei. Să nu mă înțelegeți greșit, o admir mult. De mult a fost asta, înainte. Altceva nu am ce să îți spun, m-am dus în trecut. Am vorbit cu Bogdan despre asta, a fost ceva la un moment dat, dar înainte să fie cu mine.”