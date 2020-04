De cine a fost crescut fiul secret al lui Cătălin Botezatu. Tatăl vitreg a făcut dezvăluiri uluitoare: ”Știam de relația lor!”

Cătălin Botezatu este unul dintre cei mai apreciați designeri din România și nu numai, iar cu toate că este o persoană publică a decis de mult timp ca viața personală să fie ascunsă bine de toată lumea. Deși se știe de un fiu secret al său, abia acum cel care l-a crescut pe băiat vine cu detalii. Ce spune acesta?

Cristian a dezvăluit public faptul că l-a crescut pe fiul secret al lui Cătălin Botezatu. Moștenitorul cunoscutului designer ar fi fost rodul iubirii dintre fosta sa soție și vedetă. Bărbatul nu a fost dispus să ofere mai multe detalii despre cum a decurs relația dintre cei doi sau despre fostul mariaj al său, astfel că a susținut doar că fosta soție ar fi avut o aventură cu juratul de la Bravo, ai Stil. Copilul, însă, a fost crescut de Cristian, fără să-și dea seama că nu el este tatăl biologic. Sursa citată a povestit, la Antena 1, că a fost căsătorit cu o femeie pe nume Angelica, iar după ce aceasta s-a angajat la Casa Odobești, cei doi s-au îndrăgostit. Idila secretă ar fi durat 5 zile și s-a petrecut în anul 1997, an în care Angelica l-a anunțat pe Cristian că este însărcinată.

„Nu știu cum să mă mai exprim, că lumea să mă înțeleagă. Un tată biologic și unul care a crescut acel băiat, nu am făcut referire la un băiat anume, am spus doar cu mult timp în urmă de existența acestui băiat, copil. Nu am spus cine este, s-au făcut speculații. Nu am spus niciodată cine este, voi spune, dacă va fi cazul, dar din respect pentru oameni, pentru familie, poate fi în țară, poate fi în afară țării. Nu am spus niciodată cine este, cum este. Da sunt asemănări, dar pot exista oameni care să semene cu mine sau care fac în așa fel încât să semene cu mine. Nu trebuie să provocăm suferință unor oameni, mai ales că e un subiect delicat și indiferent cum ai da-o, provoacă oarece suferința”

Cătălin Botezatu