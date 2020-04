Răzvan Botezatu, rezultatul testului pentru COVID-19. Fostul iubit a primit deja vestea tristă

Se pare că Răzvan Botezatu a trecut prin momente pline de suspans zilele acestea, așteptând rezultatul testului COVID-19, după ce, fostul iubit ar fi fost testat pozitiv cu coronavirus.

Relația vedetei Antena Stars nu a fost una sigură, mai ales că a fost nevoit să-și anuleze planurile de nuntă. Înainte de începerea anului 2020, Răzvan anunța cu surle și trâmbițe cât de fericit este în noua relație și că deja pusese în mișcare planurile de nuntă, dar, conform celor declarate de vedetă, s-ar fi despărțit.

Acum, în această perioadă, Răzvan Botezatu a trecut și el prin momente grele, după ce fostul iubit fusese depistat pozitiv cu COVID-19, și a trebuit să se supună și el testului. Vedeta le-a declarat celor de la WOWBIZ că, inainte de afla de testul poztiv al fostului iubit, acesta s-ar fi întâlnit cu el.

”Fostul meu iubit, și ne-am despărțit de doar câteva zile, a fost confirmat pozitiv cu COVID-19. Adică, am aflat în această dimineață că el este bolnav, iar noi ne-am văzut acum câteva zile, față în față, am stat de vorbă. Nu știam că e bolnav, după ce ne-am văzut mi-am dat seama că nu este potrivit pentru mine și ne-am despărțit. Apoi am aflat că e pozitiv”, le-a spus, în exclusivitate, celor de wowbiz.ro Răzvan Botezatu.

După ce a fost supus testului, spre norocul acestuia, vedeta a fost descoperit ca fiind negativ la infecția cu COVID-19, iar tensiunea momentului a fost una grea, recunoscând că statul în caasă, la izolare, este greu, dar va respecta ceea ce i s-a recomandat.

”Lucrurile se întâmplă cu un anumit scop, iar acum, după atâtea emoții mi-am dat seama că trebuie să stau cuminte. Eu am primit rezultatul, sunt negativ, din fericire. Oricum, voi sta, timp de câteva zile, complet izolat, vreau să fiu sigur 100% că nu sunt bolnav și, apoi, dacă văd că nu am niciun fel de simptome, voi intra în contact cu alți oameni Dar, de când am aflat că fostul a fost declarat pozitiv, nu am mai ieșit din casă și mai am de stat, zic eu, măcat 10 zile…

Ca să fiu sigur, nu este de joacă… Dar, cea ce mă face să fiu bucuros este că aici, în Germania, văd că lucrurile se mișcă relativ bine, chiar dacă sunt mulți infectați cu COVID-19. Oricum, până nu trece epidemia, nu mă mai întâlnesc cu nimeni, cel puțin nu ”amoros, sau pentru a ne cunoaște. Avem suficient timp după”, a mai spus vedeta.