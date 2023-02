De ce vrea Gabriela Cristea să-și vândă casa. Ce decizie a luat vedeta TV

De ce vrea Gabriela Cristea să își vândă casa, o vilă superbă cu piscină? Vedeta Antena Stars a făcut o dezvăluire cu totul neașteptată, mărturisind că ea șoțul său, Tavi Clonda, au planuri mari pentru viitorul nu foarte îndepărtat.

Are un soț care o iubește și pe care îl iubește, două fetițe minunate, o carieră de admirat. Cu alte cuvinte, are toate motivele să se considere un om împlinit.

Totuși, există un aspect important ale vieii sale pe care se gândește să îl schimbe, o decizie ce va avea un impact major asupra familiei. Gabriela Cristea a mărturisit recent că ea și Tavi Clonda au discutat și se gândesc să își vândă casa.

„Da, am făcut cam toate lucrurile pe care ar trebui să le bifeze fiecare dintre noi într-o viață, dar eu cred că nu scrie nicăieri că trebuie să faci doar câte una din fiecare.

Am plantat mulți copaci la viața mea, am făcut doi copii și mă opresc aici, dar atunci când vine vorba despre casă, într-adevăr, e una dintre cele mai mari realizări ale noastre ca familie și pentru mine în plan personal, dar, ce crezi?, chiar acum suntem la niște discuții, că am vrea să vindem casa și să ne facem alta”, a dezvăluit Gabriela Cristea pentru VIVA!.