De ce stă Oana cu Viorel Lis, de fapt. Blonda a recunoscut adevărul, după atâția ani

Care este motivul pentru care Oana Lis stă cu soțul ei? Blondina a recunoscut care este motivul pentru care încă face parte din celebrul cuplu care este în topul celor mai controversate din showbiz-ul românesc.

Motivul pentru care Oana stă cu Viorel Lis? Vedeta a clarificat fanilor totul

Oana și Viorel Lis fac parte din topul celor mai controversate cupluri din showbiz-ul românesc. Mulți au acuzat-o pe femeie de-a lungul timpului că stă alături de soțul ei pentru banii și funcția lui, dar aceste două aspecte au fost șterse de vreme. Ea a dat cărțile pe față în privința relației dintre ea și partenerul său. Ori de câte ori a fost întrebată despre averea bărbatului și de beneficiile pe care le are datorită acestuia a știut să facă haz de necaz și să răspundă în stilul caracteristic. Acum, vorbește din nou despre acest lucru.

De când a îmbrățișat meseria de psiholog, Oana a reușit să atingă alte perspective asupra vieții și asupra experiențelor trecute, dar n-au fost deloc puține sau ușoare. „De când sunt cu Viorel am făcut de două ori brad. O să îmi iau niște crengi să miroasă a brad. Cred că ar fi fost frumos dacă aveam un copil. După o anumită vârstă nu te mai bucură că vezi un brad în casă. Mi-am luat un certificat de părinte de adoptator. Eu am făcut pașii care erau de făcut. E destul de complicat cu el, atâtea frustrări, dar în situația dată este ok”, a spus Oana, în emisiunea Star Magazin. De asemenea, vedeta a mai mărturisit că o femeie ca ea a avut și are acces la alți bărbați, dar l-a ales pe Viorel Lis să-i fie alături toată viața și să-i fie aproape la bine și la rău. În ciuda tuturor, au rămas împreună, concluzionează aceasta.

„Tu ți-ai petrecut tinerețea cu mine. Eu, bătrânețea cu tine!”