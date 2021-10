De ce și-a pus silicoane Ramona de la Clejani. Motivul care a determinat-o să ia această decizie

Ramona de la Clejani a decis să-și facă o schimbare, așa că nu a mai stat mult pe gânduri și a ajuns la cabinetul medicului estetician. Care este motivul pentru care celebra cântăreață a decis să-și mărească bustul?

Ramona de la Clejani a fost greu încercată și a dus o viață cu multe lipsuri. Aceasta a fost crescută exclusiv de mama ei care a încercat să-i ofere cât a putut, dar greutățile au adus-o pe cât era doar o adolescentă în Anglia, unde a cântat pe străzi.

Iată că vremuri bune au venit și pentru aceasta care a reușit să-și facă un nume în rândul cântăreților de petreceri de la noi, iar acum are casa sa, trei copii de care are grijă și este mândră de parcursul său. Artista se arată astfel din ce în ce mai împlinită pe plan profesional și emoțional pentru că-și știe fetițele bine.

Ea a hotărât să își facă și unele schimbări care să o ajute în acest sens, iar recent a mărturisit care a fost motivul pentru care a ales să-și mărească bustul. De asemenea, cântăreața a recurs și la o rinoplastie care i-a oferit în cele din urmă nasul pe care l-a visat întotdeauna.

Ramona a mărturisit că după intervenția la nivelul feței un coleg de breaslă i-a spus că orice femeie trebuie să aibă grijă de imaginea ei. Ea s-a gândit ca mai apoi să calce din nou pragul cabinetului medicului estetician pentru o mărire de sâni. Bustul vedetei nu mai arăta atât de bine după ce a alăptat trei copii, așa că a hotărât să fie mulțumită de ea când se uită în oglindă.

„Totul a pornit inițial de la Dan Bursuc, care mi-a zis ca trebuie sa am grija de imaginea mea, oarecum. Am alăptat trei copii, sanii mei s au lăsat și astfel mi am dat seama ca într-adevăr am nevoie de o intervenție.

Asa am ajuns la spital si i-am zis doctorului ca vreau un implant și eu. Așa am și făcut. Este o investiție grea, nu toată lumea își permite, nici eu nu visam la asa ceva, dar acum sunt foarte fericita de alegerea pe care am facut-o.”, a mărturisit Ramona de la Clejani.