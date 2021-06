Ce se va întâmpla cu conacul lui Ion Dolănescu. Dragoș, fiul lui, a făcut anunțul trist EXCLUSIV

Dragoș Dolănescu a intrat în posesia casei de vacanță din Sinaia a regretatului Ion Dolănescu, în 2017, după un proces lung și întortocheat cu fratele său, Ionuț Dolănescu. Stabilit în Costa Rica, unde speră ca într-o bună zi, să ajungă președintele țării, Dragoș a scos la vânzare imobilul de la munte. ”Am găsit un doritor, este vorba despre un român stabilit în America și care a îndrăgit muzica tatălui meu!”, ne-a spus Dragoș Dolănescu, în exclusivitate pentru Impact.ro.

Dragoș și Ionuț s-au luptat 8 ani pe moștenirea de 1 milion de euro a tatălui lor, Ion Dolănescu. Solistul de muzică populară a încetat din viață acum 12 ani, în urma unui infarct. La finalul procesului, casa din strada Caimatei, evaluată de experţi la 685.000 de euro, i-a revenit lui Ionuț, iar vila din Sinaia, de peste 250.000 de euro, a primit-o Dragoş.

Ei au mai avut de împărțit casa şi terenul din Str. Hagi Dina, evaluate la 6.000 de euro, casa cu teren de la Butimanu, de 5.500 de euro, și câteva terenuri în Tunari, evaluate la suma de 61.000 de euro. Drepturile de autor, estimate la peste 70.000 de euro, i-au revenit doar lui Ionuț.

În timp ce Ionuț s-a mutat cu soția și cu cei 3 copii ai lor în casa din Strada Caimatei, unde a trăit Ion Dolănescu, iată că Dragoș nu a dormit nici măcar o noapte în vila din Sinaia unde, odinioară, celebrul lui tată organiza petreceri cu zeci de prieteni, până-n zori:

”Nu pot păstra vila din Sinaia, este degradată, mi-ar trebui în jur de 100.000 de euro ca să o aranjez, nu am acești bani, așa că am scos-o la vânzare în urmă cu 6 luni. Deja am persoane interesate”, ne-a spus Dragoș Dolănescu, în exclusivitate pentru Impact.ro.