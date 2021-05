De ce se mută Catinca Roman din România. Sora Oanei Roman, decizie radicală

Din cauza pandemiei de coronavirus, tot mai multe vedete au decis să se mute din România. După ce Carmen Șerban a declarat că se stabilește în Londra, iar Brigitte și Florin Pastramă fac tot posibilul să migreze în Dubai, iată că acum a venit rândul Catincăi Roman să ia o decizie șocantă. Sora Oanei Roman a luat o decizie radicală.

Celebrul designer Catinca Roman și-a blocat fanii atunci când a anunțat că este hotărâtă să plece definitiv din România. Fiica Mioarei Roman vrea să se stabilească în Spania, la sfârșitul pandemiei. Momentan, vedeta are grijă de tatăl ei, Iosif Zilahy, care este în vârstă, iar starea lui de sănătate este precară.

Creatoarea de modă susține a dat de înțeles că nu se va răzgândi. Demersurile au început deja, iar Catinca a vorbit cu un grup de prieteni de-ai ei care locuiesc în peninsula iberică. Momentan, mama Calinei Roman, fosta concurentă de la „Bravo, ai stil! Celebrities”

„M-am gândit bine. Am vorbit deja, am prieteni acolo, mă mut în Spania. Nu mai rezist aici. Acum trebuie să am grijă de tata că e singur. Ne-am făcut amândoi vaccinurile, este OK.