Vizita pe care Petre Roman i-a făcut-o fiicei sale Oana a stârnit valuri de reacții din partea internauților. Cei doi nu au avut o relație foarte apropiată, așa cum a povestit și vedeta de la Antena Stars, în urmă cu câteva luni, iar felul în care s-au reunit i-a emoționat pe admiratorii Oanei Roman, care se pare că a îngropat securea războiului cu tatăl ei. De ce a vizitat-o Petre Roman, de fapt, pe fiica lui Oana.

Oana și Petre Roman au revenit la sentimente mai bune, spre bucuria fostului premier al României care abia aștepta să-și vadă nepoțica, adorând-o din suflet pe micuța Isabela. Petre Roman le-a făcut o vizită fiicei și nepoatei sale, profitând de faptul că fosta lui soție Mioara nu era acasă. Mama vedetei de la Antena Stars este internată într-un centru special pentru persoanele care suferă de boala Parkinson, unde se reface după intervenția chirurgicală pe care a suferit-o, de curând.

„El nu a fost la noi de când ne-am mutat la vilă. Arată fabulos pentru vârsta lui. Zici că e Highlander (n.r. Nemuritorul). Îmi doream mult să-i arat casa. Am profitat că el cu mama nu se întâlnesc și, cum ea e acum plecată la tratament, l-am invitat la mine. Am fost foarte fericită că a acceptat. S-a uitat la casă, la teren, la grădină. A zis:

Am trei garaje, am piviniță, pod, bucătărie de vară. Am trăit un moment de grație. Atâta lume m-a acuzat că tata mi-a dat mereu bani! Nu a fost așa, casa asta am luat-o cu banii mei. Era și el fericit și mândru de mine! Și Isa a fost foarte fericită că a venit tata la noi!”, a spus Oana Roman, la emisiunea „Xtra Night Show”, moderată de Dan Capatos la Antena Stars.