De ce se mută Bianca Drăgușanu din România. Câți bani va câștiga în Dubai

Bianca Drăgușanu împlinește mâine o frumoasă vârstă, însă azi a venit cu sora, fiica și nepotul ei în emisiunea Teo Show de la Kanal D. Aceasta a vorbit despre planurile ei de viitor, planuri care includ mai mult Dubai și mai puțin România. Aceasta vrea să-și cumpere o proprietate în Dubai, deoarece crede că acolo poate să își ducă business-ul la un alt nivel.

De ce se mută Bianca Drăgușanu din România

Sora Biancăi Drăgușanu, Oana, s-a mutat alături de familia sa în București, fapt care o bucură nespus pe frumoasa blondină, deoarece are nevoie ca ea să-i fie aproape.

„Nu a fost momentul pana acum, ea m-a simtit ca am nevoie de ea, ea e mai mica decat mine. E mult mai matura decat mine si imi da sfaturi bune”, a mărtursit Bianca despre mutarea surorii sale în Capitală. ”Ea pare asa zvapaiata, dar nu este omul asta, ea trebuie sa faca mereu ceva sa nu se plictiseasca”, a spus și sora ei, Oana.

Bianca Drăgușanu se muta în Dubai

De altfel, Bianca Drăgușanu mărturisește că este mai mereu plecată, cel puțin în ultima perioadă. Astfel, Bianca Drăgușanu vrea sa se duca in Dubai sa faca afaceri, o rochie la noi o vinde cu 300-400 euro, în timp ce acolo ajunge si la 4000 euro. În plus, Bianca a declarat că vrea sa isi cumpere apartament in centrul orasului, cu 2 camere. Este dispusă să facă un credit la bancă pentru el, plătind jumătate de sumă înainte și jumătate in 4 ani.

”Stau mereu plecata, sunt titirez, cel putin in ultima perioada. Vreau sa imi fac business-ul la Dubai, ca acolo pot sa vand o rochie de patru ori mai mult ca aici. Am tot cautat acolo un apartament de vanzare, in centrul orasului, vreau macar cu 2 camere. O sa fac un credit, intr-un complex rezidential foarte frumos”, a spus Bianca Drăgușanu.

Tot vedeta a spus că dacă ar fi să ia viața de la capăt ar deveni mai selectivă cu oamenii de care se înconjoară.