De ce se ceartă Ramona Olaru și Cătălin Cazacu. Asistenta de la Neatza a dat cărțile pe față

De ce se ceartă Ramona Olaru și Cătălin Cazacu. Asistenta de Neatza cu Răzvan și Dani a dat cărțile pe față. Cei doi formează un cuplu de ceva timp și au planuri de viitor împreună, inclusiv planuri de nuntă. Ca în orice cuplu însă, amândoi au discuții, iar recent aceasta a mărturisit și care este motivul.

Ramona Olaru și Cătălin Cazacu vor să facă nuntă, pe plajă, deși încă nu au stabilit data exactă. Tinerii nu sunt încă logodiți, însă sunt îndrăgostiți și pare că lucrurile se îndreaptă către această direcție.

Între cei doi, lucrurile nu sunt însă numai lapte și miere, astfel că se mai și ceartă. Iar unul dintre motivele recent invocate ar fi… vestimentația.

„Ne-am și certat când am venit. Ne-am certat, recunosc, când am ajuns. Mă întreabă, eu îi spun și face tot ca el. E taur. Nu pot să-l iau de coarne să mă lupt cu el. (…) Ne-am certat jumătate de oră când am venit aici, pentru că i-am zis cum să se îmbrace și s-a îmbrăcat cum a vrut el. (…) Mi-a luat flori azi, fără să greșească’, a mărturisit Ramona Olaru, pentru Antena Stars.