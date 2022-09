De ce se ascund pisicile în mașina de spălat. Motivul este neașteptat

Oamenii care au acasă feline trebuie să fie extrem de atenți pentru că ele pot să se ascundă în locuri nebănuite. Puii de pisică sunt cei pe care o să îi găsești în special peste tot prin locuință. Micuții aleg des locuri ferite precum: sub pat, în spatele unui scaun, în spatele dulapului, în șifonier sau chiar în mașina de spălat. Cu siguranță de cele mai multe ori ai trecut cu vederea peste acest lucru crezând că ele doar se distrează mai bine descoperind spații noi. Care este, de fapt, adevărul? De ce se ascund felinele în mașina de spălat?

Motivul pentru care pisicile se ascund în mașina de spălat: sigur nu te-ai gândit la asta

Iubitorii de animale au o responsabilitate în plus. Aceștia trebuie să fie atenți la programul de mâncare și somn al prietenilor de apartament. Un astfel de amic blănos vine cu multe obiceiuri în plus. Unele pisici te fac să râzi copios, altele te scot din sărite. Indiferent de care ar fi dispoziția ta, cel mai bine este să reacționezi pozitiv și să ai răbdare cu ele.

Cu siguranță ți s-a întâmplat ca una din felinele tale să ajungă în mașina de spălat. De cele mai multe ori ai trecut cu vederea, dar există ceva anume care le atrage pe micuțe să facă asta. Pisicile sunt foarte iubitoare, dar și misterioase și mofturoase. Ele te pot trata deseori cu spatele și pot să dea dovadă de multă insensibilitate.

Se spune că pisicile au apărut în urmă cu 900 de ani, iar acum există peste 500 de milioane de pisici domestice. De-a lungul timpului, ele au devenit prietene bune ale oamenilor care le-au oferit un alt set de obiceiuri. Iubitorii de animale știu că felinele au un comportament extrem de interesant și că nimic nu este lăsat la voia întâmplării.

Cu siguranță ți s-a întâmplat cel puțin o dată să îți găsești pisica în cuva mașinii de spălat. Ele au la dispoziție locuri pufoase în întreaga casă, dar aleg doar anumite zone din motive întemeiate pentru ele. Află că felina intră în mașina de spălat pentru a simți mai bine mirosul stăpânilor. Este indicat ca de fiecare dată când o folosești să o verifici pentru a evita un eveniment urât.

Curiozități despre locurile alese de feline

De ce se ascund:

-aud zgomote care le sperie când stăpânul nu este acasă,

-se simt anxioase când sunt singure și nu mai sunt oameni în jur să le protejeze,

-simt nevoia de a dormi fără să le deranjeze nimeni,

-se află în casă un membru al familiei cu care ele nu interacționează, fie că le este teamă de el.

Unde stau cel mai des:

-Mașina de spălat;

-Sub orice pat, masă, birou, scaun, unde crede ea că nu este văzută,

-Cutiile goale din cămară, din balcon sau de pe dulapuri;

-Dulapul cu uși întredeschise;

-În spatele cărților din bibliotecă;

-Colțul din dormitor acoperit de draperia groasă de la geam;

-Sub orice pătură sau plapumă din casă

-Paltoanele de iarnă, lungi, sub care se poate ascunde ușor;

-Sertarele din dormitor sau din bucătărie, pe care le poate deschide ușor;

-În cuptor, dacă l-ai lăsat deschis să se usuce după ce l-ai spălat;

-Pungile mari din hârtie de la ultimele cumpărături.