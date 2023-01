De ce să pui o ceapă în camera în care dormi. E perioada perfectă pentru a face asta, te va ajuta mult

A pornit întâi ca o legendă, însă, după ce a fost pusă în aplicare, mulți au descoperit că povestea ar fi, de fapt, un truc cu efecte neașteptate, mai ales în sezonul rece. Află de ce ar trebui să pui o ceapă în camera în care dormi.

Când auzim de ceapă, gândul ni se duce la gătit, mâncare, lacrimile ce ne apar inevitabil în ochi când o mărunțim sau mirosul ei nu tocmai plăcut.

Puțini știu că, în trecut, era considerată un aliat important în lupta cu unele boli. Mai mult, unele leacuri băbești susțin că, după ce este tăiată și intră în contact cu aerul, ceapa s-ar transforma într-un magnet, absorbind bacteriile și virusurile din jur. Tocmai de aceea se recomandă să fie pusă în camera în care dormim, în special în sezonul gripei.

Dacă vrei să încerci acest truc despre care se crede că ar ține microbii la distanță, trebuie doar să iei o ceapă pe care să o tai la ambele capete. Înfige o furculiță într-un capăt, iar celălalt se pune într-un borcan gol.

Experimentul ce s-a transformat în trucul descris mai sus a început de la o legendă ce a reapărut recent, fiind redistribuită masiv în mediul online. Povestea descria modul în care ceapa ar fi ferit de ciuma neagră – boala ce a omorât 40 de milioane de oameni – familia unui fermier.

Cu toate că oamenii de știință de astăzi resping ipoteza că ceapa ar putea atrage bacteriile și virusurile din aer, mulți susțin că trucul a funcționat, cel puțin, în cazul lor.

„Eu nu știam despre povestea cu fermierul… dar știu că eu am făcut pneumonie si am fost foarte bolnavă. Am citit un articol care spunea să tai o ceapă la ambele capete, să pui unul din capete într-o furculiță și să pui capătul înfipt în furculiță într-un borcan gol… iar apoi să pui borcanul lângă patul pacientului peste noapte.

Se spunea că ceapa se înnegrește peste noapte din cauza microbilor… și chiar așa s-a întâmplat. Dimineața, ceapa era un dezastru, dar eu deja mă simțeam mai bine.

Altceva ce am citit într-un articol a fost ca atât ceapa cât și usturoiul distribuite prin cameră au salvat pe mulți de ciuma neagră. Ele au multe proprietăți antibacteriane și antiseptice.”