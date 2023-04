De ce să nu plantezi mentă în grădina ta. E periculoasă, puţini români ţin cont de acest aspect

Menta este o plantă deosebită, ușor de identificat nu doar datorită mirosului răcoritor intens, ci și a formei unice a frunzelor sale. Multe gospodine sunt fane ale acesteia. Playtech Știri îți explică de ce să nu plantezi mentă în grădina ta. Află în rândurile de mai jos unde este cel mai bine să o cultivi.

De ce să nu plantezi mentă în grădina ta

Menta este una dintre cele mai intense plante iubite de gospodinele românce. Poate fi folosită la prepararea a diverse feluri de mâncare, la aromatizarea a numeroase băuturi, precum și la sarcini care nu au legătură cu domeniul culinar. Dacă vrei să o cultivi, este bine să o plantezi în pământ primăvara, după ultimul ger.

Această plantă este iubitoare de sol umed. Ai grijă, în schimb, să fie bine drenat, astfel încât rădăcinile să nu putrezească. Trebuie să ai în vedere că menta are nevoie, parțial, și de soare, și de umbră. Nu alege, însă, o zonă din grădina ta pentru a o cultiva. Iată care este motivul!

În ciuda faptului că este minunată, menta prezintă rădăcini invazive, care se vor răspândi rapid în solul din grădină, împiedicând dezvoltarea sănătoasă a celorlalte plante. Acționează precum buruienile. Tulpinile lungi ale mentei se vor răspândi, la rândul lor, destul de agresiv.

Astfel, dacă vrei să cultivi mentă, sfatul grădinarilor experimentați este să o plantezi pe o suprafață izolată de legumele din grădină. Poți opta, de asemenea, pentru un ghiveci. Planta poate crește corespunzător și într-un recipient de acest fel, dacă este bine îngrijită. În plus, este toxică pentru animale, astfel încât trebuie să o ții la distanță de acestea.

De ce are nevoie menta pentru a crește sănătos

Dacă alegi să cultivi menta într-un ghiveci, o poți ține în casă, la umbră, fără să îți faci griji privind dezvoltarea sa. O dată la câteva ore însă, ai grijă să o pui pe pervaz, pentru a beneficia de lumina solară. Ideal ar fi să se bucure de razele luminoase în primul interval al zilei. Planta trebuie protejată de soarele puternic de după-amiază.

Menta se poate adapta la majoritatea tipurilor de sol, dar preferă un pământ bogat, cu pH ușor acid spre neutru. Un bun drenaj al solului este, de asemenea, esențial pentru o creștere sănătoasă. Plantelor le place apa, dar solul îmbibat de lichid și constant umed poate conduce la putrezirea rădăcinilor.

Udă menta în așa fel încât solul să fie ușor umed. Dacă solul este uscat la aproximativ 1 cm sub suprafață, este un indiciu că planta are nevoie de apă. Dacă observi că frunzișul mentei se ofilește, este de obicei un semn că are nevoie de mai multă umiditate. Este indicat să uzi planta dimineața, pentru a avea suficientă umiditate pe parcursul zilei.

În cazul în care te decizi să crești menta la interior, mărește nivelul de umiditate la care o expui. Nu este deloc dificil. Aburește planta între momentele în care o uzi sau așeaz-o pe o tavă plină cu pietricele cu apă.