De ce să mergi două minute după ce mănânci. Explicația specialiștilor

După o masă copioasă, majoritatea avem tendința de a ne odihni pentru câteva minute sau chiar de a dormi. Foarte puține persoane iau în calcul să se plimbe. Specialiștii din domeniul sănătății spun, însă, că o scurtă ieșire după ce am mâncat vine la pachet cu multe beneficii pentru sănătatea noastră. Află în rândurile de mai jos de ce să mergi două minute, după ce mănânci. Vezi cum îți poate influența acest obicei stilul de viață.

De ce să mergi două minute după ce mănânci

O scurtă plimbare după ce am mâncat ne poate ajuta organismul să gestioneze mai bine nivelul de zahăr pe care îl avem în sânge. Exercițiile fizice moderate pot să reducă, de asemenea, senzația de balonare, pot îmbunătăți somnul și pot stimula sănătatea inimii.

Există, însă, păreri împărțite privind mersul pe jos după ce mănânci. Unele persoane susțin că un astfel de obicei poate conduce la probleme de digestie și dureri de stomac. Specialiștii spun că aceste cazuri nu sunt excluse, dacă nu se ține cont de intensitatea și momentul în care are loc plimbarea.

Oamenii de știință recomandă ca, după fiecare masă, consumatorii să se plimbe două minute. Există multe beneficii care vin la pachet cu o astfel de activitate. Potrivit unui studiu realizat în urmă cu doi ani, o mică ieșire la aer curat după ce am luat masa reduce senzația de balonare la persoanele care suferă de sindromul colonului iritabil.

Mai mult decât atât, când mărim numărul de pași efectuați zilnic la 9.500, simptomele precum gazele și balonarea se reduc cu nu mai puțin de 50 de procente, potrivit HealthLine. Acest lucru se întâmplă datorită faptului că mișcarea stimulează activitatea sistemului digestiv.

Beneficiile mersului pe jos după masă

Așa cum am precizat deja, mersul pe jos reglează și cantitatea de zahăr din sânge. După ce o persoană mănâncă, nivelul său de glicemie crește. Mai ales dacă au fost consumați mulți carbohidrați. Într-o astfel de situație, corpul unei persoane care nu are diabet va elibera insulină. Aceasta scade glicemia și ajută la menținerea nivelului de zahăr din sânge sub control.

La persoanele sănătoase, pancreasul eliberează suficientă insulină pentru a regla nivelul de glicemie din sânge. Există, bineînțeles, și alte aspecte care influențează nivelul glicemiei unei persoane, anume modificările din dietă și stilul de viață în general. Există o mulțime de modalități prin care o persoană își poate regla glicemia, iar mersul pe jos este o variantă.

Nu în ultimul rând, o plimbare după masă poate să ajute la ameliorarea insomniei. Cercetări din anul 2018 arată că plimbările după masă pot să fie la fel de eficiente precum medicamentele administrate persoanelor care au probleme cu somnul.