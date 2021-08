De ce s-au despărțit Ilinca Vandici și Ciprian Marica. Vedeta Kanal D a spus adevărul după mulți ani

După 10 ani de când s-au despărțit, Ilinca Vandici a dezvăluit adevăratul motiv pentru care ea și fostul fotbalist Ciprian Marica s-au separat în anul 2011, după doi ani de relație. Ce s-a întâmplat, de fapt, între cei doi foști parteneri. Fanii au ascultat cu sufletul la gură.

Ilinca Vandici este una dintre cele mai apreciate și îndrăgite vedete TV de la noi din țară. Frumoasa moderatoare de la Kanal D are tot ce-și poate dori: o carieră impresionantă în domeniul televiziunii, milioane de urmăritori din toate colțurile României, o familie de invidiat, un soț care-i face toate poftele și un băiețel pentru care ar face orice pe această lume.

Cu toate acestea, Ilinca Vandici a trecut prin anumite dificile în viața sa. Deși acum este extrem de fericită alături de soțul ei, bărbatul în brațele căreia și-a găsit liniștea, acum 10 ani prezentatoarea de la Bravo, ai Stil! a rămas cu sechele după separarea de Ciprian Marica.

În 2011, fostul mare fotbalist al naționalei României și vedeta de la Kanal D formau unul dintre cele mai populare cupluri din showbizul monden. După doi ani de relație, când fanii așteptau marele anunț al cererii în căsătorie, cei doi amorezi și-au spus adio pentru totdeauna. Ilinca Vandici l-a acuzat, atunci, pe iubitul ei că i-ar fi fost infidel cu Bianca Drăgușanu, dar acum a ieșit la iveală motivul real pentru care șatena și fostul ei partener s-ar fi separat.

Moderatoarea TV a fost dintotdeauna o femeie hotărâtă și matură, care a știut ce vrea de la viață. Ilinca Vandici a mărturisit că ea și Ciprian Marica nu se potriveau la gândire, întrucât ea dorea să se așeze la casa ei, să se mărite și să întemeieze o familie, în timp ce fostul fotbalist nu era pregătit, în acel moment, pentru un pas atât de important.

Ilinca Vandici a trecut printr-o traumă incredibilă la vârsta de 21 de ani atunci când și-a pierdut tatăl. Părintele vedetei era primar în comuna Măgești și a murit din cauza unui cancer parșiv, după o luptă cruntă de 5 ani cu boala incurabilă. Pierderea celui care a crescut-o a făcut-o pe frumoasa șatenă să fie reticentă în relațiile sale cu bărbații.

„Când l-am pierdut pe tata mi-am dat seama că eu nu mai am pe nimeni! Eu aveam nevoie de un bărbat care să-l înlocuiască pe el. El a dus pe picioare cinci ani de zile cancerul. Nu m-am gândit niciodată la momentul că se va termina. I-am făcut rost de un tratament din SUA, chiar credeam că își revine. Eram la București, m-a sunat mama și mi-a zis că nu se simte bine. Am mers la el spital, era agitat. Îi era rău de trei zile și îl aduseseră la spital la Oradea.

Am rămas singură cu el, s-a întors pe o parte și a murit. Mi-am dat seama după trei minute că nu mai respiră. L-am întors și am început să țip. Am fost în șoc câteva zile. Abia după două luni am realizat că a murit. Am senzația că m-a așteptat, a vrut să fiu lângă el. Tata și-a dorit mult un băiat. După ce m-a născut mama, el a băut trei zile și trei nopți de supărare că nu are băiat. Mereu am crezut că pe sora mea o iubea mai mult”, a completat prezentatoarea de la „Bravo, ai stil!”.