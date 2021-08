De ce mama Ilincăi Vandici i-a spus că va fi percepută ca o ușuratică. Ce greșeală comunistă ar fi comis vedeta Kanal D

Ilinca Vandici nu a avut o viață deloc ușoară, mai ales la începutul carierei sale în televiziune. Vedeta a povestit mai multe lucruri intime, inclusiv o discuție cu mama ei.

Prezentatoarea Ilinca Vandici a făcut dezvăluiri despre carieră șiviața ei privată. Ea a trecut prin multe lucruri până să ajungă unde este în prezent.

În cadrul unui interviu, Ilinca a povestit prin ce greutăți a trecut ca să ajungă în momentul prezent.

„Niciodată nu am uitat de unde am plecat, ce am făcut, cine sunt cu adevărat. Sunt mândră de ce am realizat, dar sunt conștientă că pot să mă duc din nou la sapă sau pot să strălucesc în lumina reflectoarelor”, a mărturisit ea.