Oana Mizil rupe tăcerea. Ce i-a făcut Marian Vanghelie, după ce a apucat-o de braț și a împins-o

Scandalul dintre Oana Mizil și Marian Vanghelie ține caldă prima pagină a publicațiilor mondene din România de câteva zile. Ce i-a făcut, de fapt, fostul primar al sectorului 5 parteneri sale de viață. Oana Mizil a spus tot adevărul.

Noi detalii ies la iveală în privința scandalului dintre Oana Mizil și Marian Vanghelie. Fostul deputat al Partidului Social Democrat a declarat marți, 27 iulie, că fostul primar al Sectorului 5 al Capitalei nu a bătut-o.

Bruneta susține că cei doi au avut discuții în contradictoriu, ca în orice familie, iar stresul și problemele și-au spus cuvântul. Oana Mizil spune că, în timpul unei altercații, Maria Vanghelie a apucat-o de brațul stâng și a îmbrâncit-o, dar nu cu putere.

„Nu m-a lovit, a fost o mare exagerare. Pe fondul de stres, de 5 ani suntem haituiti de DNA, pur si simpu am ajuns la un moment de oboseala, saturatie, nervozitate, iar vineri seara ca in orice familie am avut o altercatie, o mica altercatie, eu am vrut sa plec la mare mai devreme, el nu putea, ne-am suparat si ne-am certat.

De ce am ajuns eu la spital? După condamnarea sotului, eu am probleme cu cortizolul pe fond de stres si fac tensiune, am tensiune fluctuanta. Vineri seara, pe fondul de oboseala si stres maxim si suparare, am avut 18 cu 16 tensiunea, de aceea am chemat salvarea, Marian s-a speriat foarte tare.

Nu, nu, nu am fost lovita cu putere, m-a apucat de bratul stang si m-a imbrancit, asta a fost singurul moment. Nu m-a lovit cu altceva, nu m-a batut. Nu m-a lovit la cap, nu am nimic, nu am vanatai. Am vrut putin sa il sperii pe sotul meu prin acest ordin de restrictie”, a declarat Oana Mizil, potrivit stiripesurse.ro.