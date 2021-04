De ce s-au căsătorit doi tineri într-un supermarket din Sfântul Gheorghe. Explicația e uluitoare

Pandemia și criza economică generată i-a dus pe mulți români în pragul sărăciei. Cei mai afectați, cei din Industria HoReCa, au fost nevoiți să-și închidă afacerile și să-și concedieze angajații. Unii, din disperare de cauză, au trecut la proteste. Industria HoReCa din Sfântul Gheorghe, de exemplu, este falimentară în acest moment. Rata de revenire în localitate este una foarte mică și cu perspective sumbre.

Din cauza Pandemiei și a crizei economice din România aproape 100.000 de locuri de muncă ar putea dispărea înIndustria HoReCa. Afacerile active în industria HoReCa din România sunt cele mai afectate de impactul economic al focarului de coronavirus din țară.

IMM-urile active în sectorul divertismentului au raportat o scădere anuală a cifrei de afaceri cu 72% în aprilie 2020 și o scădere lunară de 58%. De atunci a trecut un an și nimic nu s-a făcut pentru a revigora, cât de cât, indsutria HoReCa din România. Au existat promisiuni guvernamentale de ajutor, dar toate au rămas la stadiul de promisiuni.

Mulți din industrie au fost obligați să-și închidă afacerile, datori la bănci, iar alții au trecut la forme inedite de proteste. Este și cazul din localitatea Sfântul Gheorghe, unde rata de faliment în Industria HoReCa este la cote mari.

În frumoasa localitate Sfântul Gheorghe lucrurile stau la fel de prost ca peste tot. Afaceri în faliment, șomajul în creștere, și nicio o soluție de redresare. Industria HoReCa de aici este și ea la pământ, speranțele de redresare fiind din ce în ce mai mici.

Prorpietarii de afaceri de aici au recurs la forme de protest, unele inedite. Astfel încearcă să tragă un semnal de alarmă și să sensibilizeze autoritățile locale, în speranța că-i vor ajuta.

Protestul inedit de la Sfântul Gheorghe a luat prin surprindere clienții unui supermarket din localitate. Un grup de tineri au înscenat o nuntă în respectivul supermarket, într-o campanie numită “Căsătoreşte-te într-un supermarket”. Protestul nu a trecut neobservat, iar mesajul celor de aici a fost înțeles de localnici. Important este să fi ajuns și la autoritățile locale.

”A fost un protest, nu a fost o nuntă reală. Noi, cei din aceste domenii, nu am putut lucra în timpul pandemiei. Ne-am gândit ce putem face, pentru că într-un mall sau supermarket pot intra 3.000-4.000 de oameni. Dar la noi în restaurant nu pot veni mai mult de 30 de persoane, nu mai spun 200. Noi nu am vrut să facem rău supermarketurilor, pentru că ştim că toată lumea o duce greu.

Am vrut să arătăm că şi nouă ne e foarte greu şi ce fel de legi avem în România (…) Am pierdut o grămadă de bani, angajaţi care nu au mai putut lucra. Numai nouă ni s-au anulat 136 de nunţi de când a început pandemia, plus botezuri, minirevelioane, revelioane şi alte evenimente”, a declarat Kovacs Gabor Aron, inițiatorul protestului, conform Agerpress.