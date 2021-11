De ce s-a retras Ciprian Tătărușanu de la națională. Un fost mare internațional a dezvăluit tot

De ce s-a retras Ciprian Tătărușanu de la națională. Actualul goalkeeper de la Milan a surprins multă lume cu decizia de acum un an de a nu mai veni la prima reprezentativă. Cu 73 de selecții, „Tătă” mai avea, la 34 de ani, încă ani buni de apărat și în poarta tricolorilor. El a transmis o scrisoare prin care explica motivele deciziei sale. La un an distanță, un fost mare internațional român și unul dintre mentorii lui Tătărușanu la începuturile carierei acestuia a dezvăluit care a fost adevărata cauză a acelei retrageri.

De ce s-a retras Ciprian Tătărușanu de la națională. În noiembrie 2020, titularul postului de portar al naționalei anunța că se retrage din poarta primei reprezentative. Știrea i-a luat prin surprindere pe mulți, pentru că, aparent, nu existau motive evidente pentru o asemenea hotărâre extremă. „Tătă” abia se transferase la marea AC Milan, iar la 34 de ani, mai putea apăra încă destule sezoane, inclusiv în națională. Dar fostul apărător al buturilor de la Steaua, Fiorentina, Nantes și Lyon n-a putut fi convins să se răzgândească, astfel că Florin Niță a devenit titularul echipei tricolore.

În curând voi împlini 35 de ani, așa că în ultimele luni mi s-a întărit convingerea că e momentul să iau această decizie. Am avut o relație foarte bună cu toți selecționerii României din acești 11 ani și cu toți membrii staff-urilor tehnice, așa că orice speculație legată de alte presupuse motive decât cele pe care vi le împărtășesc nu își are locul. (…) Pur și simplu cred că este timpul ca alți portari români să vină din urmă, să apere poarta echipei naționale, iar eu să fac un pas în spate”, a scris în mesajul de „adio”, Ciprian Tătărușanu, acum un an.