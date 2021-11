Cum a fost primit „noul Hagi” la națională. Cu cine vrea să stea în cameră

Cum a fost primit „noul Hagi” la națională. Mirel Rădoi a surprins multă lume prin convocare lui Enes Sali la prima reprezentativă a României. Jucătorul de 15 ani de la Farul ar putea deveni, dacă va debuta, cel mai tânăr fotbalist român care pre în tricoul tricolorilor mari. Elevul lui Gică Hagi s-a prezentat la reunirea lotului de la Mogoșoaia unde a fost primit de ceilallți internaționali, dar și de selecționer.

Cum a fost primit „noul Hagi” la națională. Enes Sali, puștiul de 15 ani, comparat cu „Regele” de către jurnaliștii italieni s-a prezentat la reunirea tricolorilor, la Mogoșoaia. România are de jucat ultimele două partide din preliminariile Cupei Mondiale. Prima, joi, 11 noiembrie, pe teren propriu, contra Islandei. Cea de-a doua, duminică, 14 noiembrie, în deplasare, cu Liechtenstein. Dacă va câștiga ambele partide, România își va asigura prezența în barajul de calificare la Mondiale, indiferent de celelalte rezultate din grupă.

Enes Sali, supranumit „noul Hagi” de către italienii de la Corriere dello Sport, a participat, plin de emoție, la reunirea tricolorilor. El declarase anterior că a primit vestea convocării prin WhatsApp.

Am primit un mesaj pe WhatsApp. Nu știam cum să reacționez, a fost ceva șocant pentru mine. După 10 minute, am realizat și am fost foarte bucuros. Va fi foarte frumos momentul imnului, va fi un sentiment foarte plăcut, va fi un vis foarte mine… Este alegerea mea 100% să joc pentru România și sunt foarte bucuros pentru asta”, a spus Enes Sali, după încheierea meciului cu FCSB.