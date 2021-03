Nick Rădoi, reacție genială după divorțul Ioanei de Ilie Năstase. A făcut un lucru corect

După anul trecut au avut o nuntă ca-n povești, iată că Ioana și Ilie Năstase au ajuns la divorț. Cum a reacționat însă Nick Rădoi, fostul iubit al încă soției lui Ilie Năstase.

Ioana Năstase și Ilie Năstase vor divorța în instanță, așa cum este dorința lui Ilie Năstase.

„Am fost și am făcut ce trebuia să fac. Am luat decizia, am stat 2 luni, m-am gândit foarte bine și am ajuns la concluzia că e cel mai bine așa. Pentru că așa și-a dorit soțul meu, așa a vrut el, de ce nu știu. Așa și-a dorit (n.r. de ce la tribunal și nu la notar)”, a declarat Ioana Simion la Antena Stars.