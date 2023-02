De ce s-a reapucat Cristina Ciobănașu de facultate. Decizia surprinzătoare luată de actriță VIDEO EXCLUSIV

Cristina Ciobănașu și-a făcut debutul pe micul ecran la 12 ani, jucând în producții de succes și cunoscând celebritatea de la o vârstă fragedă. Deși are o vastă experiență pe platourile de filmare și multe ore de muncă, tânăra a decis la 26 de ani să se întoarcă pe băncile facultății. Cristina Ciobănașu a declarat, exclusiv pentru Playtech Știri, că urmează un master în actorie, pentru a avea o diplomă în domeniu. Profitând de faptul că are o perioadă mai liberă din punct de vedere profesional, ea s-a înscris în toamnă la o facultate din Sibiu.

Cristina Ciobănașu are o poveste de viață impresionantă, demnă de un scenariu de film. În 2012, locuia la Botoșani, într-o singură cameră, alături de bunica și de fratele ei mai mic, nu avea nici bucătărie și nici baie.

Cazul ei a devenit cunoscut în urma înscrierii la emisiunea concurs “Dansez pentru tine”, unde pentru ea au dansat Alex Velea și Cristina Stoicescu, dorindu-și ca micuța de la acea vreme să aibă o viață mai bună.

Persoana care i-a schimbat radical viața a fost producătoarea Ruxandra Ion care a decis să o adopte și care a lansat-o în producții de succes precum “Îngerașii”, “Aniela”, “Iubire și onoare”, “Pariu cu viața”. Cristina este și membră fondatoarea a trupei Lala Band.

Cristina Ciobănașu a absolvit Liceul de Arte „Dinu Lipatti”, apoi s-a înscris la Școala Națională de Studii Politice și Administrative. Prinsă cu filmările pentru diverse seriale TV în care a avut rol principal, tânăra a precizat, în urmă cu câțiva ani, că a luat o pauză de studii – a înghețat anul al treilea de facultate – pentru a se putea dedica proiectelor.

Între timp, a absolvit facultatea și a decis să își continue studiile. În toamna lui 2022 a profitat de perioada mai liberă și a susținut examenul de admitere la masterul de Actorie din cadrul Facultății de Litere și Arte Sibiu.

În prezent, Cristina Ciobănașu este prezentatoarea emisiunii “Happy Café”, alături de Andreea Ibacka și de Vlad Gherman, fostul iubit, cu care a rămas prietenă: “Mă vedeți rar, pentru că nu s-a nimerit niciodată să fiu liberă în momentul în care se întâmplă astfel de avanpremiere și mă bucur tare mult că am reușit de data asta să fiu liberă”, ne-a spus ea, joi seară, la avanpremiera filmului “The Perfect Escape”, unde a venit alături de Alexandru, actualul iubit, de profesie medic stomatolog.

Cei doi s-au întâlnit la eveniment cu Vlad Gherman și iubita acestuia, actrița Oana Moșneagu, cu care au comunicat fără probleme, semn că între cei doi foști iubiți nu există resentimente.

Cristina Ciobănașu are timp să asimileze și cunoștințe teoretice, întrucât la capitolul practică are peste 10 ani de experiență.

,,Deocamdată fac doar asta (n.r. emisiunea de pe Happy Channel) și mai am niște proiecte în desfășurare, dar nu pot să zic mai multe despre asta, pentru că încă nu e ceva concret.

Nu pot să zic dacă sunt pe partea de film sau de teatru, pentru că o să vă prindeți”, ne-a spus ea, prin urmare nu ar fi exclus ca scenariul de la serialul “Lia, soția soțului meu” (Antena 1) să o includă și pe ea în interpretarea unui nou personaj în desfășurarea acțiunii.

,,Fac un master în actorie acum, pentru că eu nu am nicio diplomă care să ateste că fac această profesie totuși de la 12 ani. Am zis că e momentul să îmi iau o diplomă și să fiu “actor cu acte”, pentru că e important și asta. Probabil că la disertație o să am de pregătit un spectacol și atunci o să vă invit în acel moment să mă vedeți”, a declarat, pentru Playtech Știri, Cristina Ciobănașu.