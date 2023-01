Cine este iubitul Anei Bodea din serialul ‘Lia, soția soțului meu’. Fanii vor avea o mare surpriză VIDEO EXCLUSIV

Ana Bodea, protagonista serialului “Lia, soția soțului meu”, trăiește în viața reală o frumoasă poveste de dragoste cu actorul Andrei Ivan. Actrița a spus, pentru Playtech Știri, că sunt împreună de aproape 3 ani și că vor juca împreună și în producția Ruxandrei Ion pentru Antena 1. Cei doi au mai apărut în spoturi TV și reclame. Andrei Ivan și-a dorit rolul lui Petru, interpretat de Ștefan Floroaica, care este soțul Liei, însă și-a adjudecat personajul Bobiță, un mafiot, care îl scoate din zona de confort. Iubitul Anei Bodea își face apariția pe micul ecran, joia aceasta, de la 20.30.

Ana Bodea și-a făcut debutul pe micul ecran cu un rol principal în serialul “Lia, soția soțului meu”, Ruxandra Ion implicând în producțiile ei atât actori din tânăra generație, cât și nume grele din lumea teatrului și filmului românesc.

“În cele mai grele zile mă trezesc la 5.00, sunt gata de filmare la 8.30, după machiaj, păr, după ce mă îmbrac. Evident am multe secvențe, de exemplu, am avut o deplasare în afara Bucureștiului și am fost în fiecare secvență, nu am avut timp să respir. Aveam secvență, mergeam la retuș la păr și la machiaj, aveam încă o secvență, mergeam iar la retuș. E bine când e așa, pentru că te ține acolo în priză și antrenat și îmi place”, a povestit Ana Bodea, pentru Playtech Știri, cum decurg filmările la “Lia, soția soțului meu”.