Daniela Crudu, dezvăluire surpriză despre sora sa. Ce face Ana, de fapt

Daniela Crudu, una dintre cele mai populare vedete din showbiz-ul autohton, a spus adevărul despre relația pe care o are cu sora sa. Chiar dacă apar numai împreună, abia în prezent s-a aflat totul despre Ana, sora blondă a Danielei Crudu.

Daniela Crudu, dezvăluire surpriză despre sora sa

Daniela Crudu seamănă fizic, însă au comportamente total diferite. Dacă Daniela este mai dezinvoltă, Ana este mult mai serioasă, fiind cea cae controlează totul.

Cele două surori sunt de nedespărțit, iar Daniela Crudu își ascultă sora cu sfințenie.

”Este sperietoarea de ciori pentru bărbați. Este și îngerul păzitor și bodyguard”, a spus, amuzată, Daniela Crudu, pe internet.

Și Ana, fosta concurentă a emisiunii ”Chefi la cuțite” a recunoscut că față de sora ei, ea este partea serioasă și cea care a deciziile pentru amândouă, în special atunci când vine vorba de bărbați.

”Eu sunt personajul negativ, eu sunt șefa, eu sunt autoritatea, niciun bărbat nu are șanse să se apropie de ea, nu trece de mine, sunt ca un perete. Mai încearcă prima dată să se apropie de mine și apoi de ea, dar eu îmi joc rolul până la capăt. Eu mereu îi zic, când vorbește cu cineva, să spună că nu o las eu”, a spus și Ana Crudu.

Daniela Crudu a făcut recent devăluiri incendiare, spunând că ea și sora sa au consumat alcool prima dată la vârsta de 12 ani, cu tatăl lor. Când mergeau în club, se întorceau acasă la tatăl lor.

„S-a întâmplat să nu mai avem chei de acasă, să le pierdem și ajungeam la el dimineață, amândouă „sparte”: tată, deschide-ne că n-avem chei, nici genți. Și tata zicea: Hai, veniți la tata aici. Vă pune tata un pahar cu vin, o bere.”, au povestit surorile Crudu.

Tatăl lor îi „întâmpina” pe iubiții lor cu toporul la ușă

De altfel, surorile Crudu au mai povestit că tatăl lor îi întâmpina pe iubiții lor cu toporul la ușă.

„Înainte să-mi cumpăr apartamentul, mai veneam cu un prieten din club. Veneam direct acasă la el și tata dormea în sufragerie în chiloți.”, a povestit Daniela Crudu.

„Câteodată când îl și anunțam că venim cu cineva, el își pregătea toporul și venea cu toporul și îl întâmpina cu toporul.”, a spus și Ana Crudu.

De altfel, Daniela Crudu spune pas măritișului.

“Nu mai am chef să mă mărit, mi s-a luat. Am vrut, că am avut și o relație de un an jumate cu un croat. Am stat eu cu un băiat care nu era român. Am vrut eu ceva mai serios și după aia nu s-a mai întâmplat. Nu mai vreau. Vreau să-mi trăiesc viața”, a spus vedeta.